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В Самарской области запретят продажу алкоголя с 23 по 29 июля из-за «iВолги»

В определенных районах Самарской области с 23 по 29 июля вводится запрет на розничную торговлю алкоголем.

В определенных районах Самарской области с 23 по 29 июля вводится запрет на розничную торговлю алкоголем. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства области.

Ограничение будет действовать с 8 утра до 11 вечера. В указанный период покупка спиртного станет невозможной. Кроме того, круглосуточно действует федеральное ограничение на реализацию алкогольной продукции, следовательно, приобрести ее не получится в течение всех суток.

Данные меры обусловлены проведением молодежного форума ПФО «iВолга». Запрет коснется Красноглинского района, в том числе поселков Винтай и Прибрежный, а также сел Пискалинский Взвоз и Задельное.

Напомним, что в Самаре объявили конкурс рукописных мини-книг, посвященный 175-летию губернии. Авторы должны создать оригинальные произведения о Самарской области, её жителях, природе и культуре. Заявки принимаются до декабря 2025 года.

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