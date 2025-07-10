ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. «Единая Россия» внесла в Госдуму РФ поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО, которые принимали участие в спецоперации в составе специализированных организаций (ЧВК) и стали инвалидами, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО… пенсионное обеспечение предлагается установить иным участникам СВО, ставшим инвалидами: тем, кто принимал участие в СВО в составе специализированных организаций (ЧВК)", — говорится в пресс-релизе.
В партии уточнили, что сейчас законодательство содержит специальные гарантии участникам добровольческих формирований, ставших инвалидами в связи с участием в СВО, им назначается пенсия по инвалидности за счёт федерального бюджета, одновременно с которой они имеют право ещё и на вторую пенсию: либо страховую пенсию по старости, либо пенсию за выслугу лет в силовых структурах.
«Мы стремимся обеспечивать равный уровень социальных гарантий тем, кто плечом к плечу защищал интересы нашей страны и утратил своё здоровье», — цитирует пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
В партии обратили внимание на то, что поправками предлагается упростить получение пенсионных накоплений участниками СВО и их близкими в порядке правопреемства.
«Участники СВО, потерявшие своих близких, а также правопреемники бойцов СВО, погибших при исполнении служебного долга, смогут обратиться за выплатой по истечении установленного шестимесячного срока без обращения в суд», — уточнили в ЕР.