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ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. «Единая Россия» внесла в Госдуму РФ поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО, которые принимали участие в спецоперации в составе специализированных организаций (ЧВК) и стали инвалидами, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО… пенсионное обеспечение предлагается установить иным участникам СВО, ставшим инвалидами: тем, кто принимал участие в СВО в составе специализированных организаций (ЧВК)", — говорится в пресс-релизе.

В партии уточнили, что сейчас законодательство содержит специальные гарантии участникам добровольческих формирований, ставших инвалидами в связи с участием в СВО, им назначается пенсия по инвалидности за счёт федерального бюджета, одновременно с которой они имеют право ещё и на вторую пенсию: либо страховую пенсию по старости, либо пенсию за выслугу лет в силовых структурах.

«Мы стремимся обеспечивать равный уровень социальных гарантий тем, кто плечом к плечу защищал интересы нашей страны и утратил своё здоровье», — цитирует пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.

В партии обратили внимание на то, что поправками предлагается упростить получение пенсионных накоплений участниками СВО и их близкими в порядке правопреемства.

«Участники СВО, потерявшие своих близких, а также правопреемники бойцов СВО, погибших при исполнении служебного долга, смогут обратиться за выплатой по истечении установленного шестимесячного срока без обращения в суд», — уточнили в ЕР.

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