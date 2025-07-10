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Глава СК потребовал доклад о причинах резкого обмеления реки под Ростовом

Александр Бастрыкин обратил внимание на обмеление реки Мокрая Чубурка в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки, которую начали в Ростовской области после жалоб на обмеление реки Мокрая Чубурка. Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.

— Местные жители подозревают, что причиной обмеления являются новые дамбы и искусственные пруды, активно возводимые в последние годы. Сейчас представители СУ СК России по Ростовской области проводят доследственную проверку по статье «Загрязнение вод» (ст. 250 УК РФ), — отмечают в СК.

Еще раньше на сообщения об ухудшении реки Мокрая Чубурка обратили внимание в минприроды региона. Сотрудники министерства запланировали выездную проверку и оповестили о ситуации управления Росприроднадзора и Росрыболовства.

Напомним, ранее на реке Дон в Ростове заметили пятно с химическим запахом.

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