Глава СК потребовал доклад о причинах резкого обмеления реки под Ростовом

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки, которую начали в Ростовской области после жалоб на обмеление реки Мокрая Чубурка. Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.
— Местные жители подозревают, что причиной обмеления являются новые дамбы и искусственные пруды, активно возводимые в последние годы. Сейчас представители СУ СК России по Ростовской области проводят доследственную проверку по статье «Загрязнение вод» (ст. 250 УК РФ), — отмечают в СК.
Еще раньше на сообщения об ухудшении реки Мокрая Чубурка обратили внимание в минприроды региона. Сотрудники министерства запланировали выездную проверку и оповестили о ситуации управления Росприроднадзора и Росрыболовства.
Напомним, ранее на реке Дон в Ростове заметили пятно с химическим запахом.
Подпишись на нас в Telegram.