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Новая школа на 1925 мест появится в Шушарах

Решение связано с необходимостью обеспечить местных жителей необходимой социальной инфраструктурой и повысить качество предоставляемых образовательных услуг.

Источник: РИА "Новости"

Александр Беглов утвердил правительственное постановление Санкт-Петербурга о вложении бюджетных инвестиций в покупку нежилого здания, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Валдайская улица, дом 18, корпус 1. Решение связано с необходимостью обеспечить местных жителей необходимой социальной инфраструктурой и повысить качество предоставляемых образовательных услуг, пишет «Петербургский дневник».

Предполагается, что в новом здании разместится школа № 686 Пушкинского района, рассчитанная на обучение 1925 школьников.

Посёлок Шушары активно развивается, ведётся массовое строительство жилья, в том числе и в рамках городских социальных программ, предназначенных прежде всего для семей с несколькими детьми. Новые образовательные учреждения крайне важны для комфортного проживания новосёлов и удовлетворения потребностей быстрорастущего микрорайона.

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