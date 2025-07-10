Новая школа на 1925 мест появится в Шушарах

Посёлок Шушары активно развивается, ведётся массовое строительство жилья, в том числе и в рамках городских социальных программ, предназначенных прежде всего для семей с несколькими детьми. Новые образовательные учреждения крайне важны для комфортного проживания новосёлов и удовлетворения потребностей быстрорастущего микрорайона.