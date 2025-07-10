Петербуржцам рассказали о первой помощи при тепловом ударе

— Солнечный свет и жара «воруют» воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90 процентов состоит из нее. Когда жидкости мало, кровь начинает сгущаться и сердцу тяжело ее качать, — объяснил Кондрахин в беседе с URA.RU.