Петербуржцам рассказали о первой помощи при тепловом ударе

Предстоящие выходные в Петербурге ожидаются жаркими — столбик термометра будет показывать от +27 до +32 градусов. В такие дни важно помнить, как не стать жертвой теплового удара. Однако распознать его бывает сложно. Кардиолог Андрей Кодрахин рассказал о недуге, перечислил его основные симптомы недуга, а также рассказал, как себя защитить.
— Солнечный свет и жара «воруют» воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90 процентов состоит из нее. Когда жидкости мало, кровь начинает сгущаться и сердцу тяжело ее качать, — объяснил Кондрахин в беседе с URA.RU.
Среди основных симптомов теплового удара Кондрахин выделил резкую слабость, сонливость, шум в ушах, тошноту и учащенное сердцебиение. Если недуг не обошел стороной, необходимо сразу переместиться в тень или прохладное место, при этом важно поднять ноги выше головы, воду следует пить исключительно маленькими глотками, а тесную одежду лучше ослабить или вовсе снять. Бригаду скорой помощи нужно срочно вызывать при потере сознания, нарушении речи и головной боли, которая не проходит в течение длительного времени.