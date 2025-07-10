Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары.
Инициативой предлагалось установить, что работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5 градуса — на один час, при температуре от 29 градусов — на два часа, а если на термометре 30,5 градуса и выше — на четыре часа.
Предлагаемые изменения были направлены на защиту здоровья работников и устранения правового пробела, так как по действующему законодательству официальной нормы на этот счёт нет.
На практике работодатели не могут законно сократить рабочий день из-за жары и вынуждены объявлять простой с частичной оплатой. Между тем, по санитарным правилам работодатель обязан обеспечить безопасную температуру на рабочем месте, но не всегда имеет средства или возможности для этого.
«Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев», — рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) РИА Новости.
Политик подчеркнул, что меняется климат, и жара даже в России становится не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и даже жизни людей.
«Например, последняя волна жары в юге Европе привела к гибели более 2300 человек. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания. Это особенно опасно на рабочих местах, где требуется точность и физическая нагрузка», — добавил он.