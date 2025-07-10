Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

«Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев», — рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) РИА Новости.