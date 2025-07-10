В Ростове-на-Дону на 85% выросло предложение долгосрочной аренды квартир

Согласно их данным, арендовать стандартную однушку площадью 35 квадратных метров в Москве обходится в среднем за 67 тысяч рублей ежемесячно, что вдвое дороже, чем в других крупнейших городах России. Второе место занимает Санкт-Петербург с ценой около 42,7 тысячи рублей, третье — Казань, где аренда аналогичной квартиры в среднем стоит около 30 тысяч рублей. К июню 2025-го цены на длительную аренду квартир в большинстве миллионников увеличились относительно июня прошлого года, исключение составил Ростов-на-Дону, где стоимость осталась прежней.