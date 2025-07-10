В Ростове-на-Дону на 85% выросло предложение долгосрочной аренды квартир

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону составляет 23 тысяч рублей. Аренда квартиры в Краснодаре обойдется немного дешевле — порядка 22 тысяч рублей. Самые доступные цены среди крупных российских городов зафиксированы в Уфе и Омске, где стоимость длительной аренды составляет около 20 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса Домклик — компании-партнёра Сбера, которые проанализировали собственную статистику объявлений по состоянию на начало июля.
Согласно их данным, арендовать стандартную однушку площадью 35 квадратных метров в Москве обходится в среднем за 67 тысяч рублей ежемесячно, что вдвое дороже, чем в других крупнейших городах России. Второе место занимает Санкт-Петербург с ценой около 42,7 тысячи рублей, третье — Казань, где аренда аналогичной квартиры в среднем стоит около 30 тысяч рублей. К июню 2025-го цены на длительную аренду квартир в большинстве миллионников увеличились относительно июня прошлого года, исключение составил Ростов-на-Дону, где стоимость осталась прежней.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
Практически во всех крупных городах России с начала года увеличилось число сдаваемых в аренду квартир. Причиной стало активное привлечение инвесторов, приобретавших жилье в новостройках именно для последующей сдачи в наем, включая тех, кто воспользовался завершившейся программой льготной ипотеки, запущенной в 2020 году.
— Рынок аренды в Ростове-на-Дону показывает здоровую динамику: при рекордном росте предложения на 85% мы наблюдаем сохранение доступного уровня цен. Это идеальная ситуация для всех участников рынка — арендаторы получают широкий выбор жилья по приемлемым ценам, а собственники могут уверенно инвестировать в недвижимость, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.