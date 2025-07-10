Авито Авто: предложение на новые авто в Самаре за один год выросло в 1,5 раза

Интерес к новым авто на «Авито Авто» вырос: звонки и чаты увеличились на 84%, а целевые чаты в 3,8 раза. В апреле и июне 2025 пользователи чаще всего интересовались LADA (22,2%), Changan (13,6%) и Chery (8,1%). Общение в чатах выросло на 28% по сравнению с прошлым годом, доля отвеченных чатов превысила 97%, а конверсия из чата в продажу 5%.