Авито Авто: предложение на новые авто в Самаре за один год выросло в 1,5 раза

10 июля 2025 года платформа «Авито Авто» организовала в Самаре деловую встречу для представителей дилерских центров, занимающихся продажей новых автомобилей. В рамках мероприятия были затронуты вопросы состояния автомобильного рынка, динамики потребительского спроса, новых автомобильных предложений, а также того, как цифровые технологии трансформируют взаимодействие между продавцами и покупателями, пишет ВолгаНьюс.
В период с июня 2024 года по июнь 2025 года наблюдался рост на 49% количества объявлений о продаже новых транспортных средств. По итогам второго квартала наибольший объем продаж пришелся на автомобили марок LADA (28,3%), HAVAL (15,3%), Chery (9,5%), Changan (8%) и Geely (6,6%). Среди отдельных моделей лидирующие позиции заняли LADA Granta (11,5%), HAVAL Jolion (4,5%) и LADA Granta Cross (3,9%).
Средняя цена новых автомобилей снизилась на 1% до 2,77 млн рублей. Значительнее всего подешевели GAC (-34,5%) и Chery (-5,8%), включая модели Chery Tiggo 4 Pro (-13,2%) и OMODA S5 (-9,4%). По сравнению с первым кварталом 2025 года сильнее всего упали цены на Solaris (-10,6%) и Kia (-9,1%).
Интерес к новым авто на «Авито Авто» вырос: звонки и чаты увеличились на 84%, а целевые чаты в 3,8 раза. В апреле и июне 2025 пользователи чаще всего интересовались LADA (22,2%), Changan (13,6%) и Chery (8,1%). Общение в чатах выросло на 28% по сравнению с прошлым годом, доля отвеченных чатов превысила 97%, а конверсия из чата в продажу 5%.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.