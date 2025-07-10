Пользователи пожаловались на сбой в работе системы быстрых платежей

На официальном сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) написано, что время обработки операций по СБП увеличено. «Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП», — уточнили в пресс-службе НСПК. Там также отметили, что сообщат, когда сервисы возобновят работу в штатном режиме.