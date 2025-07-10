Пользователи пожаловались на сбой в работе системы быстрых платежей

Люди пишут, что им не удается сделать переводы между банками. Читатели «Фонтанки» поделились, что столкнулись с проблемами, пытаясь перевести деньги со счетов Т-Банка, Сбербанка и Райффайзенбанка. На данный момент, по состоянияю на 16:30, сервис Downdetector фиксирует больше 1 300 жалоб.
Со сбоями в работе СБП помимо жителей Петербурга столкнулись в Москве и Подмосковье, а также в Новосибирской и Нижегородской областях.
На официальном сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) написано, что время обработки операций по СБП увеличено. «Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП», — уточнили в пресс-службе НСПК. Там также отметили, что сообщат, когда сервисы возобновят работу в штатном режиме.