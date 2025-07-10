После прорыва трубы Veolia приостанавливает испытания тепловых сетей под давлением: в Ташкенте пересмотрят подход к проверке коммуникаций

Какие именно технологии будет внедрять Veolia в Ташкенте, пока не уточняется. Но очевидно одно — город не может себе позволить превращать каждый тест труб в коммунальную катастрофу. Иначе подготовка к зиме будет стоить слишком дорого — в прямом и переносном смысле.