После прорыва трубы Veolia приостанавливает испытания тепловых сетей под давлением: в Ташкенте пересмотрят подход к проверке коммуникаций

В компании отметили, что подход к испытаниям будет пересмотрен, а специалисты разработают новые, более безопасные методы выявления потенциально аварийных участков теплосетей.
«Наша цель — обеспечить надёжность и безопасность теплоснабжения, минимизируя риски для жителей при подготовке к отопительному сезону 2025−2026 годов», — говорится в заявлении Veolia.
Как проверяют теплосети в других странах?
Испытания теплосетей — необходимый этап подготовки к зиме, но методы, используемые в разных странах, существенно отличаются от практики, применяемой в Ташкенте.
В Узбекистане традиционно используется гидравлический метод — трубы заполняются водой под избыточным давлением (выше рабочего) для выявления слабых мест. Это простой и дешёвый способ, но в условиях изношенных сетей он часто приводит к разрывам труб и серьёзным авариям, как это произошло сегодня.
В ряде стран, например, в Германии, Франции и Японии используются диагностические приборы и технологии мониторинга состояния труб при помощи ультразвуковых датчиков, тепловизоров и камер. Кроме того, ведется постоянный мониторинг давления и температуры, что позволяет предсказывать аварии заранее, без необходимости "ломать, чтобы узнать.
Тренд последних лет — минимизация стрессовых нагрузок на старые сети. Вместо сильного давления — частотный акустический анализ, цифровое моделирование и цифровые двойники теплосетей (виртуальные копии физических объектов, которые создаются на основе реальных данных и математических моделей).
Что дальше?
Какие именно технологии будет внедрять Veolia в Ташкенте, пока не уточняется. Но очевидно одно — город не может себе позволить превращать каждый тест труб в коммунальную катастрофу. Иначе подготовка к зиме будет стоить слишком дорого — в прямом и переносном смысле.