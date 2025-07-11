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Во Флориде из океана спасли оленя: видео

Животное оказалось у побережья американского штата в опасной близости от акул.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Как сообщил телеканал WSVN, посетители пляжа увидели молодого оленя, который еле держался на воде, примерно в 300 метрах от берега. Очевидцы рассказали, что животное боролось с волнами около полутора часов.

Спасатель Чейз Хантер сначала подумал, что в океане находится пеликан. После осознания, что в воде все-таки не птица, а олень, вместе с коллегой Лео Питерс мужчина бросился на помощь. Спасатели использовали специальные доски, чтобы добраться до животного. Как сообщили очевидцы, мужчины не побоялись прибоя и сообщений о том, что в районе водятся акулы.

Спасатели посадили обессилевшего животного на доску и доставили на берег. По мнению эксперта по дикой природе Джеймса Кролла, олень, скорее всего, жил недалеко от пляжа, испугался большого количества людей и шума и попытался найти спасение в океане. Так далеко от берега животное оказалось из-за течения.

Ранее в США спасли оленя, который ходил с хоккейными мини-воротами на рогах.