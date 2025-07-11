Во Флориде из океана спасли оленя: видео

Спасатель Чейз Хантер сначала подумал, что в океане находится пеликан. После осознания, что в воде все-таки не птица, а олень, вместе с коллегой Лео Питерс мужчина бросился на помощь. Спасатели использовали специальные доски, чтобы добраться до животного. Как сообщили очевидцы, мужчины не побоялись прибоя и сообщений о том, что в районе водятся акулы.