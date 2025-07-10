Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей, правительство работает над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Крайне важно уделить внимание нашим учителям, потому что есть регионы, в которых зарплаты отстают от тех, которые вы нам указываете», — сказал Чернышенко на совещании по вопросам образования с президентом РФ.
Он отметил, что правительство работает над тем, чтобы исправить ситуацию с зарплатами.
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