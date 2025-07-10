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Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко

Чернышенко: некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей, правительство работает над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Крайне важно уделить внимание нашим учителям, потому что есть регионы, в которых зарплаты отстают от тех, которые вы нам указываете», — сказал Чернышенко на совещании по вопросам образования с президентом РФ.

Он отметил, что правительство работает над тем, чтобы исправить ситуацию с зарплатами.

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