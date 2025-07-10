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Ливень с градом обрушился на Минск

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Сильный ливень с градом обрушился на Минск во второй половине дня.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 83% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Sputnik.by

Природа преподнесла сюрприз белорусской столице — градины размером примерно с перепелиное яйцо посыпались с неба вместе с мощным потоком дождя.

Нелегко пришлось водителям — стена дождя была настолько плотной, что «дворники» едва справлялись с очисткой лобового стекла. Пробки в момент нахлынувшего дождя достигали в столице 6−7 баллов, затем выросли до 8.

Интернет-пользователи сообщают о подтоплениях: в частности, «поплыл» супермаркет «Грин» в жилом комплексе «Минск-Мир». Подтопило участки улиц Сурганова и Червякова.

О том, что из-за подтоплений временно остановлена работа некоторых маршрутов транспорта, сообщил Минсктранс.

Что говорят синоптики?

По информации Белгидромета, по стране в период с 16:20 до 21:00 ожидаются грозы и местами сильные ливни. Все это может сопровождаться шквалистым усилением ветра с порывами до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — 21−24 метра в секунду.

В Минске также ожидаются сильные ливни с градом, ветер может достигать порывов 15−20 метров в секунду.