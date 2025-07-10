Ливень с градом обрушился на Минск

По информации Белгидромета, по стране в период с 16:20 до 21:00 ожидаются грозы и местами сильные ливни. Все это может сопровождаться шквалистым усилением ветра с порывами до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — 21−24 метра в секунду.