Ливень с градом обрушился на Минск

Природа преподнесла сюрприз белорусской столице — градины размером примерно с перепелиное яйцо посыпались с неба вместе с мощным потоком дождя.
Нелегко пришлось водителям — стена дождя была настолько плотной, что «дворники» едва справлялись с очисткой лобового стекла. Пробки в момент нахлынувшего дождя достигали в столице 6−7 баллов, затем выросли до 8.
Интернет-пользователи сообщают о подтоплениях: в частности, «поплыл» супермаркет «Грин» в жилом комплексе «Минск-Мир». Подтопило участки улиц Сурганова и Червякова.
О том, что из-за подтоплений временно остановлена работа некоторых маршрутов транспорта, сообщил Минсктранс.
Что говорят синоптики?
По информации Белгидромета, по стране в период с 16:20 до 21:00 ожидаются грозы и местами сильные ливни. Все это может сопровождаться шквалистым усилением ветра с порывами до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — 21−24 метра в секунду.
В Минске также ожидаются сильные ливни с градом, ветер может достигать порывов 15−20 метров в секунду.