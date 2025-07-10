Уникальные коллекции: самое интересное в арт-павильонах «Лето в Москве»

Другой бренд — «Иволга». Вещи из всех его коллекций сочетаются друг с другом. Создательница, которая была стилистом, ведет социальные сети. В них она рассказывает, как ее вещи можно носить с другими элементами гардероба. А бренд «Фронт» объединяет более 40 дизайнеров, которые ценят и чтят традиции. Они создают одежду, например, платья и рубахи по мотивам древнерусских нарядов, но на современный лад. Всего здесь представлено свыше 70 брендов, которые постоянно пополняют полки павильона «Одежда».