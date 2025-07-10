Уникальные коллекции: самое интересное в арт-павильонах «Лето в Москве»

Гости уникальных пространств смогут примерить новые коллекции отечественных брендов, посетить бесплатные лекции, мастер-классы и спектакли. Что интересного происходит в арт-павильонах «Лето», «Одежда», «Ракета» и «Автобус красоты» — в материале «Вечерней Москвы».
В рамках проекта «Лето в Москве» в городе открылось 12 тематических арт-павильонов и «Зеленый маркет» на Болотной площади. В них представлены товары более чем 700 столичных производителей — участников программы «Сделано в Москве».
Каждая площадка уникальна: на Новом Арбате гостей ждут десерты и авторские напитки, а на Гоголевском бульваре — книги о Москве, художественная литература и настольные игры. Яркие павильоны не только радуют шопингом, но и создают особую атмосферу. В центре города можно с легкостью обойти пешком четыре павильона — «Лето», «Одежда», «Ракета» и «Автобус красоты».
Универмаг «Лето».
На площади Революции работает универмаг «Лето». В этом сезоне пространство полностью обновило концепцию: теперь здесь можно не только примерить актуальные коллекции отечественных брендов, но и бесплатно посетить лекции, мастер-классы и даже спектакли. До конца лета запланированы встречи с экспертами из мира моды, искусства, истории и этикета.
В универмаге собраны самые яркие имена российской модной индустрии. Ценители ручной работы оценят 2My — их коллекции создают вязальщицы со всей России. Для любителей качественного базового трикотажа есть бренд Around, а Ruban — один из самых узнаваемых люксовых брендов страны — впечатлит роскошными элементами одежды. Тем, кто ищет романтичные и сказочные наряды, стоит обратить внимание на Bunny Poem с их платьями, сшитыми будто для фей или принцесс. А современные трендовые вещи предлагает бренд You Wanna.
— К примеру, у бренда 495 Denim в основном джинсовые коллекции — молодежные, для города. У команды Ol.ha вся коллекция полностью сделана из льна. А бренд «Тумай» славится тем, что большинство его вещей — вязаные. Некоторые, разумеется, с какими-то подкладами для большего комфорта, — рассказала Александра, стилист-консультант универмага «Лето». Люди, которые заходят в павильон, сразу ко всему проявляют интерес: многое хочется пощупать, посмотреть, особенно летние коллекции, добавила Александра.
Помимо этого, в ассортименте — изделия 4Forms, Fiore Bags, Arny Praht, Dreams by Alena Akhmadullina, Ol.ha, 495 Denim и других талантливых российских дизайнеров.
— Еще у нас представлены разные сумки, например, брендов Arnie Prandt и Pure Wax. Также есть украшения ручной работы от Насти Бурьян, популярного дизайнера. Их можно сделать на сайте по индивидуальному размеру, — отметила стилист-консультант.
Павильон «Одежда».
В павильоне «Одежда» можно найти украшения из фарфора, яркие ободки ручной работы, уникальные кольца, сережки и бусы из бисера, а также многие другие аксессуары и элементы гардероба.
Здесь есть сумки от бренда Secret Garden, представленные, например, также в ГУМ и ЦУМ. Они особенно полюбились москвичкам, в павильон нередко приходят специально за ними. Материалы — на любой вкус и цвет: замша, плащевая и махровая ткань, бархат. Их отличительная черта — крупный цветочек.
— Secret Garden начинали с производства одежды, а затем попробовали создать коллекцию сумок. Она стала настолько популярна, что бренд решил заниматься только сумками, — рассказала продавец-консультант Мария.
Еще из интересного — Arctic Explorer.
— Этот бренд создала дочь известного путешественника, который покорял Северный и Южный полюса. В честь своего отца она сделала одежду для походов. Ее тестируют в условиях морозов, она действительно выдерживает перепады температур, — отметила Мария. А сейчас от Arctic Explorer представлены вещи, которые комфортно носить летом. В рамках проекта «Зима в Москве» в павильоне были, например, их пуховики.
Другой бренд — «Иволга». Вещи из всех его коллекций сочетаются друг с другом. Создательница, которая была стилистом, ведет социальные сети. В них она рассказывает, как ее вещи можно носить с другими элементами гардероба. А бренд «Фронт» объединяет более 40 дизайнеров, которые ценят и чтят традиции. Они создают одежду, например, платья и рубахи по мотивам древнерусских нарядов, но на современный лад. Всего здесь представлено свыше 70 брендов, которые постоянно пополняют полки павильона «Одежда».
Павильон «Ракета».
В павильоне «Ракета» получится найти детские товары и погрузиться в атмосферу космоса. Здесь работают игровые пространства и проходят тематические мастер-классы. Помимо этого, маленькие посетители могут скатиться с горки и прыгнуть в бассейн с шариками.
В арт-павильоне представлены разные игрушки. Например, изделия ручной работы, созданные подопечными благотворительных фондов, а также биоразлагаемые игрушки, напечатанные на 3D-принтере.
— Вся наша одежда сделана из натуральной, дышащей ткани, которая максимально приятна телу. Книг у нас много хороших, в том числе от молодых авторов: гости хвалят их и говорят, что не знали раньше про такие хорошие произведения, — рассказала Катя, продавец-консультант павильона.
А на втором этаже представлены детские наборы для творчества, литература и настольные игры.
— Поскольку у нас павильон называется «Ракета», много всего представлено именно на космическую тематику. Это карты звездного неба, которые светятся в темноте, пазлы с изображением солнечной системы, наклейки, энциклопедии, значки, блокноты и даже леденцы, — отметил Алексей, администратор арт-павильона.
«Автобус красоты».
На Старом Арбате установили необычный «Автобус красоты» — это арт-павильон, где представлено более 85 московских брендов. Здесь можно найти уходовую и декоративную косметику, эфирные масла, продукты для полости рта — зубные пасты и ополаскиватели, а также многое другое.
— Например, у нас есть производитель косметики для ухода за волосами «Фоллисистем». Этот бренд уже более десяти лет на рынке. Вся его линейка направлена на питание луковиц, стимуляцию роста волос и защиту от их выпадения, — рассказала Настя, продавец-консультант.
Но это не просто торговая точка: здесь регулярно проводятся мастер-классы от топовых московских визажистов и стилистов. А еще в автобусе есть уютная цветочная лавка с живыми сезонными букетами — идеальный вариант для тех, кто хочет порадовать себя или сделать стильный подарок.
Куда еще сходить этим летом с друзьями, семьей или детьми — в материале «Вечерней Москвы».