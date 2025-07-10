Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников

«Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство, это и математика, и физика, химия, биология. И в этом году на 10% выпускников школ выбрали больше физику, это на 9000 больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество выбравших профильную математику, в прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас больше 300 тысяч, то есть мы видим интерес. И самое главное, мы видим, что преломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности. Сегодня мы видим тенденцию на естественно-научное, инженерное образование», — сказал Кравцов в ходе совещания по вопросам образования.