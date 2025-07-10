Что ни день, то «желтый код»: Специалисты теперь сообщают и об опасности пожаров — под угрозой все регионы Молдовы

В связи с высокой пожароопасностью в Молдове объявлен желтый код. Предупреждение действует с 11до 10 июля. Метеорологи прогнозируют высокую вероятность возникновения пожаров из-за высоких температур и отсутствия осадков.
Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций предупреждает граждан о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем на природе и сообщать о возгораниях.
Подразделения Moldsilva будут патрулировать лесные зоны и предупреждать отдыхающих.
Пожалуйста, соблюдайте осторожность и следуйте рекомендациям властей, чтобы избежать пожаров.