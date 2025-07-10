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Что ни день, то «желтый код»: Специалисты теперь сообщают и об опасности пожаров — под угрозой все регионы Молдовы

Предупреждение действует с 11 до 17 июля 2025.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 83% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

В связи с высокой пожароопасностью в Молдове объявлен желтый код. Предупреждение действует с 11до 10 июля. Метеорологи прогнозируют высокую вероятность возникновения пожаров из-за высоких температур и отсутствия осадков.

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций предупреждает граждан о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем на природе и сообщать о возгораниях.

Подразделения Moldsilva будут патрулировать лесные зоны и предупреждать отдыхающих.

Пожалуйста, соблюдайте осторожность и следуйте рекомендациям властей, чтобы избежать пожаров.