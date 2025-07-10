В Омске превысят лимит дефицита бюджета для расселения аварийных домов

В итоге профильный комитет решил предложение департамента финансов поддержать. Также увеличатся расходы на создание проектно-сметной документации для строительства развязки у метромоста. Ранее комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования отметил необходимость дополнительного финансирования. В 2025 году на проведение проектно-изыскательских работ по этому проекту предусмотрено 4,7 млн рублей. Депутаты отметили, что этих средств недостаточно. Сумма на эти работы, предположительно, возрастет на 6 млн рублей.