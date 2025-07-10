В Омске превысят лимит дефицита бюджета для расселения аварийных домов

Сегодня, 10 июля, комитет Омского горсовета по финансово-бюджетным вопросам рассмотрел предложение мэрии об увеличении расходной части бюджета на 400 млн рублей. Как пояснила директор департамента финансов администрации города Ольга Илютикова, дополнительные затраты потребовались для расселения аварийных домов.
"К сожалению, мы превышаем пороговое значение дефицита бюджета на 1,7%. Но, конечно, к формированию бюджета во второй половине года мы этот дефицит уберем, — прокомментировал идею председатель комитета Сергей Грушичев.
В итоге профильный комитет решил предложение департамента финансов поддержать. Также увеличатся расходы на создание проектно-сметной документации для строительства развязки у метромоста. Ранее комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования отметил необходимость дополнительного финансирования. В 2025 году на проведение проектно-изыскательских работ по этому проекту предусмотрено 4,7 млн рублей. Депутаты отметили, что этих средств недостаточно. Сумма на эти работы, предположительно, возрастет на 6 млн рублей.
Окончательное решение по этим двум вопросам депутаты Омского горсовета вынесут на пленарном заседании.