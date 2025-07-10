Фальков попросил расширить список вузов-участников «пилота»

«Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект», — сказал Фальков во время совещания по вопросам образования.