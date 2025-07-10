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Фальков попросил расширить список вузов-участников «пилота»

Фальков попросил расширить список вузов, участвующих в пилотном проекте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у президента России Владимира Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования.

Ранее глава Минобрнауки сообщил РИА Новости, что масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026—2027 годах.

«Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект», — сказал Фальков во время совещания по вопросам образования.

В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.

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