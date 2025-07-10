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Стали известны даты фестиваля клубники в Байкальске

Фестиваль клубники пройдет в Байкальске с 18 по 20 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Клубничный фестиваль «Виктория» пройдет в Байкальске, как обычно, во второй половине июля, а точнее с 18 по 20 число. Открытие одного из самых вкусных событий Иркутской области намечено на пятницу, но наиболее масштабная программа ожидается в субботу. Об этом КП-Иркутск сообщили организаторы.

Известно, что 18 июля, кроме приветствий официальных лиц, запланированы также работа «Байкальского Арбата», аукцион и пятый музыкальный фестиваль «Новые Огни на Байкале», а 19 числа анонсированы световое и пенное шоу, массовая дегустация пирога с клубничной начинкой, конкурсы, соревнования и концерты — подробная почасовая программа фестиваля здесь.