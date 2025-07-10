Терял сознание под палящим солнцем: кот три дня просидел на столбе без еды и воды

Волонтеры Иркутской области поблагодарили дорожных полицейских за оперативное спасение кота, который несколько дней провел на электроопоре. Животное, измученное жарой и обезвоживанием, едва держалось, но помощь пришла вовремя. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России.
По словам очевидцев, кот провел на опасной высоте почти трое суток. Местные жители пытались помочь, но самостоятельно снять его не получалось. Ситуацию усложняло то, что питомец слабел на глазах, периодически теряя сознание от палящего солнца.
— Волонтеры разместили призыв о помощи в соцсетях, и на него откликнулась инспектор ГИБДД Екатерина Лесничая. Благодаря ее содействию к месту происшествия оперативно прибыл автокран, а дорожные полицейские проконтролировали эвакуацию животного, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Сейчас кот в безопасности — его временно разместили на передержке и подыскивают хозяев. Если прежние владельцы не объявятся, животному найдут новую семью.
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