Депутат гордумы водрузил флаг Ростова на вершине Казбека

— Было очень непросто. Прогулка с рюкзаком в снегу по колено, в течение 13 часов, со стартом в полночь, без сна — это настоящая мужская работа. Даже зимний подъем на вершину Килиманджаро, над которой был развернут флаг Ростова-на-Дону, теперь кажется однозначно легче. Но, как говорится, не ищем легких путей. Вся наша жизнь состоит из испытаний и преодолений. Горжусь, что символ моего родного города побывал на одной из высочайших вершин Евразии, — прокомментировал он.