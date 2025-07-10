БМП-1: история разработки легендарной боевой машины и ее особенности

Машина верой и правдой служила многие годы и участвовала в десятках сражений, а модификации БМП-1 используются в вооруженных силах РФ до сих пор. В материале рассказываем, как создавалась легендарная боевая техника, чем ее вооружили конструкторы и какие усовершенствования позже она получила.
Что из себя представляет БМП-1
БМП-1 — это первый плавающий советский гусеничный транспорт, предназначенный для транспортировки пехоты на линию фронта и огневой поддержки атакующих подразделений.
Машина сочетает в себе высокую мобильность, отличную проходимость и достаточно серьезное вооружение. Все это позволяет пехоте действовать в любых условиях местности, успешно противодействуя технике противника.
История создания
СССР долгие годы был мировым лидером по производству танков, но сильно отставал по количеству бронетранспортеров. Так было решено не просто догнать конкурентов, но и создать новый вид боевых машин. Машин, способных как доставить пехоту к месту действий, так и принять участие в столкновении самостоятельно.
Под руководством конструктора Павла Исакова появилась боевая машина пехоты, способная выполнять функции бронетранспортера и снабженная пехоты оружием. Первый образец БМП-1 построили на Челябинском тракторном заводе в 1966 году, и в последующие 17 лет их произвели более 20 тысяч единиц. При этом множество машин ушли на экспорт в Европу, Китай, Африку и на Ближний Восток.
В 70-х годах появилась необходимость усилить вооружение «копейки» — такое прозвище получил бронетранспортер. В короткие сроки машину снабдили современным для того времени противотанковым ракетным комплексом и гранатометом с дымовыми боеприпасами. А во время войны в Афганистане выявили некоторые недостатки машины: после доработок появилась модель БМП-1Д с усиленной защитой от РПГ.
В 90-е разные конструкторские бюро предприняли несколько попыток усовершенствования «копейки», за счет чего она получила новое вооружение и современное оснащение. Однако в сложных экономических условиях средств на масштабную модернизацию не нашлось, и такие варианты БМП не пошли в серию.
В 2018 году в РФ представили очередной проект модернизации легендарной машины — БМП-1АМ «Басурманин». Теперь одна из самых популярных боевых машин получила новейшее вооружение, современную электронику и более мощную силовую установку. Все это значительно улучшило боевые характеристики и дало «копейке» вторую жизнь. Новые модификации уже приняты на вооружение в российских войсках.
Конструкция боевой машины пехоты
Конструктивно БМП-1 — это прочная стальная конструкция из катаной брони. В носовой части машины с правой стороны расположено моторно-трансмиссионное отделение, а с левой находится отделение управления. В средней части бронекапсулы установлена боевая башня. В кормовой части конструкторы разместили десантное отделение, внутри которого перевозят к месту действий пехотные подразделения.
Особенностью конструкции стало применение гидродинамического тормоза и гидромеханической трансмиссии, что увеличило показатели маневренности БМП. Ходовая часть включает в себя опорные катки с гусеницами и торсионную подвеску, что снижает шум при движении и обеспечивает лучшую амортизацию. Высадка десанта производится через двери, размещенные в корме машины.
В качестве силовой установки для БМП-1 выбрали двигатель УТД-20. Его мощность достигает 300 лошадиных сил (220 кВт). Мотор показал свою надежность — он может эффективно работать в широком температурном диапазоне. Все это обеспечивает БМП-1 высокую проходимость, позволяя технике перемещаться по любым видам местности и даже плавать.
Технические характеристики БМП-1
Назовем основные параметры, характерные для этой боевой машины.
|Вес
|13 тонн
|Длина
|6,74 м
|Ширина
|2,94 м
|Толщина брони
|6–26 мм
|Скорость движения
|65 км/ч
|Скорость на плаву
|8 км/ч
|Запас хода
|До 600 км
|Экипаж + десант
|Три + восемь человек
Состав экипажа БМП-1
Управлять первой боевой машиной пехоты способны три человека: механик-водитель, командир и наводчик вооружения.
Вооружение БМП-1
За годы использования в войсках вооружение изменилось не слишком сильно. На стандартных БМП-1 стояли:
- 73-мм гладкоствольное орудие 2А28 «Гром»;
- спаренный пулемет 7,62-мм ПКТ;
- противотанковая управляемая ракета 9М14М.
В десантном отделении могли перевозить и использовать ПЗРК 9К32 «Стрела-2».
Модификации БМП-1
Конструкторы разных бюро разработали немало вариантов этой боевой машины. Назовем самые известные.
1. БМП-1К — командирская боевая машина с дополнительной радиостанцией и навигационным оборудованием. Позднее вышел ее модифицированный вариант с маркировкой 1ПК.
2. БМП-1П — модифицированная машина. Последнюю оснастили мощной пусковой установкой ПТРК 9К111 «Фагот» и комплектами постановки дымовых завес. Выпускали серийно с 1979 по 1983 год. В модификации БМП-1ПГ дополнительно получила гранатомет АГС-17 «Пламя».
3. БМП-1Д — разработана в 1982 году с учетом опыта боев в Афганистане. У нее усиленная броня, из-за чего БМП потеряла возможность плавать. Также модель имеет более легкое вооружение, так как в горах не понадобились противотанковые ракеты.
4. БМП-1−30 и БМП-1М — экспериментальные варианты модернизации с другим боевым отделением и с возможностью использования боевых модулей от разных заводов. В модули входили 30-мм пушка 2А42 и 7,62-мм пулемет ПКТМ, ПТУР или АГС-17. Обновление также коснулось прицельных приборов и стабилизаторов вооружения.
5. БМП-1АМ «Басурманин» — модернизация 2018 года с заменой башни на боевой модуль от БТР-82А. Имеет другой двигатель, более мощное вооружение, оснащена современной электроникой. Благодаря этому обновленная модель во много превосходит первоначальную разработку.
Стоит отметить, что на базе БМП-1 создали множество разнообразной техники для специальных задач. Кроме того, большое число модификаций разработали зарубежные эксплуатанты, на вооружении которых также стояли эти боевые машины.
Сравнение БМП-1 с другими боевыми машинами
Для лучшего понимания характеристик этой машины сравним ее с наиболее близкими конкурентами.
БМП-1 и БТР-60
Эти типы боевых машин во многом отличаются, так как предназначены для решения разных задач. БМП-1 — бронированная амфибия на гусеничном ходу с довольно мощным вооружением, предназначенная для огневой поддержки пехоты с возможностью перевозки десанта. Она может с успехом действовать в условиях применения ядерного, химического и биологического оружия, так как имеет соответствующую защиту.
БТР-60 — это способный плавать колесный бронированный транспорт, предназначенный в первую очередь для перевозки личного состава. Он обладает противопульным бронированием и оснащен пулеметами. Его возможность огневой поддержки крайне ограничена. Также БТР уступает БМП в мощности и надежности силовой установки. Его главное преимущество в том, что бронетранспортер намного дешевле боевой машины пехоты.
Несмотря на существенные различия, обе боевые машины производили в СССР тысячами, и им находили применение в боевых условиях. Модели БМП-1 более интересны в качестве отдельной боевой единицы, которая способна противостоять технике противника, а пехоту возит дополнительно. БТР-60 же нужен именно для перевозки пехотных подразделений и, при необходимости, оказания им огневой поддержки при противостоянии с пехотой противника.
БМП-1 и БМП-2
Вторая версия БМП стала логическим продолжением идеи боевых машин пехоты. Она выигрывает по многим характеристикам: более тяжелая броня, двухместная боевая башня, мощный двигатель, бойницы в бортах для десанта. У БМП-2 более эффективное вооружение, более современные средства наблюдения и связи.
Боевая эксплуатация машины в горячих точках показала, что БМП-2 в руках опытного экипажа эффективно поражает легкую бронетехнику и живую силу, уходя при этом от ответного огня.
Хотя БМП-1 продолжает использоваться в различных модификациях и сегодня, БМП-2 — следующий шаг в развитии концепции боевых машин пехоты.
Применение в боевых действиях
Благодаря своей популярности и востребованности БМП-1 за годы эксплуатации успели применить во многих горячих точках мира. Назовем самые известные военные конфликты с ее участием:
- пограничный конфликт на острове Даманский в 1969 году;
- война в Афганистане (1979—1989 год).
- конфликт в Чечне (первая и вторая чеченские войны);
- первая и вторая карабахские войны;
- «Война Судного дня» в 1973 году (БМП применялся войсками Египта);
- множественные ближневосточные конфликты (например, в Ираке и Сирии);
- гражданские войны в Азии и Африке;
- а также миротворческие операции ООН.
Интересные факты о БМП-1
Подобрали информацию, которая поможет лучше оценить влияние БМП-1 на вооруженные силы разных стран.
1. БМП-1 стала первой серийной боевой машиной пехоты в войсках СССР.
2. Машины этого типа использовались армиями свыше двадцати государств мира.
3. Некоторые экземпляры до сих пор стоят на вооружении ряда стран Африки и Азии.
4. Изображение БМП-1 присутствует на эмблеме 401-го мотопехотного батальона сухопутных войск ФРГ.