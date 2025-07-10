БМП-1: история разработки легендарной боевой машины и ее особенности

Под руководством конструктора Павла Исакова появилась боевая машина пехоты, способная выполнять функции бронетранспортера и снабженная пехоты оружием. Первый образец БМП-1 построили на Челябинском тракторном заводе в 1966 году, и в последующие 17 лет их произвели более 20 тысяч единиц. При этом множество машин ушли на экспорт в Европу, Китай, Африку и на Ближний Восток.