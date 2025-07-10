Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений

Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема. Минобрнауки РФ установило свыше 619 тысяч бюджетных мест, около 73% из этого числа выделено региональным вузам. −0-