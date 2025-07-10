Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Свыше 4 миллионов заявлений от абитуриентов поступили в российские вузы, доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«По количеству документов у нас тоже всё выглядит очень неплохо: 4 967 000 заявлений на данный момент», — рассказал глава ведомства в ходе совещания по вопросам образования.
Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема. Минобрнауки РФ установило свыше 619 тысяч бюджетных мест, около 73% из этого числа выделено региональным вузам. −0-
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