Сильный ливень, гроза и град обрушились на Минск 10 июля

Синоптики предупреждали про ливни по Беларуси на четверг, 10 июля. В Минске сильный дождь с грозой, а в некоторых районах города с градом, обрушился во второй половине дня. В Белгидромете, как пишет БелТА, предупредили, что данная погода на большей части территории страны сохранится до 21.00.