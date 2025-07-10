Сильный ливень, гроза и град обрушились на Минск 10 июля. Кадры стихии публикует телеграм-канал БелТА.
Синоптики предупреждали про ливни по Беларуси на четверг, 10 июля. В Минске сильный дождь с грозой, а в некоторых районах города с градом, обрушился во второй половине дня. В Белгидромете, как пишет БелТА, предупредили, что данная погода на большей части территории страны сохранится до 21.00.
Град обрушился на Минск 10 июля. Фото: скриншот с видео Sputnik.by.
Ранее мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.
Также мы писали, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
Вместе с тем санитарные врачи Могилева мониторят ситуацию после урагана 10 июля: «Проводится анализ качества воды, подаваемой населению».
Кроме того, горячая линия после урагана 10 июля заработала в Беларуси.