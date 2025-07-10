Фотокоры АПН Киселев и Редлих получили дипломы «Золотого глаза России»

«Мне очень приятно в этом здании получать награду, потому что с ним у меня связана практически вся моя трудовая деятельность — работа в Агентстве печати “Новости” и работа в РИА Новости. Поэтому, знаете, когда я даже на машине проезжаю мимо этого здания, у меня где-то всегда “ёкает”. Смотрю и вспоминаю… Вспоминаю своих друзей, вспоминаю наш коллектив, огромнейший коллектив фотожурналистов. У нас было порядка 60 фотокорреспондентов главной редакции фотоинформации, работы которых в мгновение разлетались по всему Советскому Союзу», — сказал Киселев в ходе церемонии награждения.