Фотокоры АПН Киселев и Редлих получили дипломы «Золотого глаза России»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Фотокорреспонденты Агентства печати «Новости» (АПН) — предшественника РИА Новости — Вячеслав Киселев и Федор Редлих, а также космонавт-испытатель ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина» Сергей Кудь-Сверчков награждены дипломами Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России «Золотой глаз России», передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Торжественная церемония вручения дипломов Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России «Золотой глаз России», приуроченная к Всемирному дню фотографа, который отмечается 12 июля, прошла в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«Мне очень приятно в этом здании получать награду, потому что с ним у меня связана практически вся моя трудовая деятельность — работа в Агентстве печати “Новости” и работа в РИА Новости. Поэтому, знаете, когда я даже на машине проезжаю мимо этого здания, у меня где-то всегда “ёкает”. Смотрю и вспоминаю… Вспоминаю своих друзей, вспоминаю наш коллектив, огромнейший коллектив фотожурналистов. У нас было порядка 60 фотокорреспондентов главной редакции фотоинформации, работы которых в мгновение разлетались по всему Советскому Союзу», — сказал Киселев в ходе церемонии награждения.
Киселев награжден «За многолетний героический труд и создание эпохальных книг в области фотожурналистики на благо России», Федор Редлих получил награды «За плодотворную фото-журналистскую работу в зарубежных изданиях на благо России». Награды также вручили космонавту-испытателю «За космическую фотосъемку объектов культурного наследия ЮНЕСКО в странах БРИКС» Сергею Кудь-Сверчкову. Дипломы вручил руководитель Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Сергей Лидов.
«Фотография — это великое искусство. Вы все знаете. Это история страны. Визуальная история страны. Здесь ничего нельзя скрыть. Если в литературе еще можно что-то написать или упустить какое-то слово, то фотография практически документальна. Я имею в виду, фотожурналистика. Конечно, художественная фотография позволяет все», — сказал Лидов на церемонии.
Награду также вручили вице-президенту Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Валентину Гукову «За выдающийся научный вклад в российскую профессиональную фотографию и педагогическую деятельность и многолетний фототворческий труд на благо России».
Фотокорреспондент Наталья Колесникова награждена «За героические фоторепортажи в зоне боевых действий на благо России», «За многолетний творческий труд в области фотожурналистики с любовью к России» награжден Евгений Облезов, «За героические фоторепортажи в зоне боевых действий» — Станислав Красильников, «За героические фоторепортажи в зоне боевых действий на благо России» — Сергей Бобылев.
Первое награждение национальной премией «Золотой глаз России» состоялось в 2000 году, а за 25 лет деятельности Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России лауреатами стали 110 выдающихся фотографов. В этот юбилейный год гильдия повторяет свой манифест о необходимости объединения фотографов.