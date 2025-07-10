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Кадровая программа «Время героев» для участников СВО в 2025 году

Федеральная программа «Время героев» направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. В 2025 году она охватывает медицинскую помощь, психологическую поддержку и меры по возвращению к мирной жизни.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО у установки ПВО.
Источник: РИА "Новости"

В материале рассказываем, какие направления включает программа «Время героев» в 2025 году, кто может участвовать, как подать заявку и какие услуги доступны участникам. Также разберем, как реализуется программа в регионах и кто курирует ее выполнение.

Главное о программе по подготовке кадров «Время героев»

Собрали основную информацию по этой уже ставшей известной федеральной программе.

1. Цель программы «Время героев» — подготовка участников и ветеранов СВО к работе в госструктурах и организациях с государственным участием через обучение управленческим навыкам и развитие личных качеств.

2. Региональное расширение: в 2025 году большинство субъектов РФ запустили свои версии программы. Отбор проводится по схожим критериям: участие в СВО, образование, отсутствие судимости. В некоторых регионах к участию допускаются также волонтеры.

3. Этапы отбора включают регистрацию, написание эссе, подтверждение данных, очное тестирование и онлайн-обучение. Для военнослужащих на линии боевых действий предусмотрены упрощенные условия.

4. Образовательный процесс проходит в системе дополнительного профобразования и оплачивается Министерством обороны. Участникам предоставляется доступ к ресурсам вузов, но стажировок не предусмотрено.

5. К концу 2025 года новые назначения получили 27 выпускников, а руководитель программы Мария Костюк стала врио губернатора. Программа продолжает активно развиваться.

Суть и цели президентской программы «Время героев»

Цель инициативы — формирование кадрового резерва из участников СВО для последующего их трудоустройства в органы государственной и муниципальной власти, а также в структуры с государственным участием.

В рамках программы предусмотрено освоение актуальных управленческих подходов, развитие навыков командного взаимодействия и работа над личностным ростом.

Региональные аналоги программы

В 2025 году большинство российских регионов начали реализацию собственных версий кадрового проекта «Время героев». После инициативы Владимира Путина по расширению программы на региональный уровень одним из первых к приему заявок подключился Ханты-Мансийский автономный округ, а к февралю регистрация стартовала уже в более чем половине регионов страны. Можно отметить следующие проекты на местном уровне:

  • «Время героев Санкт-Петербурга» — Санкт-Петербург;
  • «Герои Vостока» — Хабаровский край;
  • «Zапорожские герои» — Запорожская область;
  • «Турпалхо. Герои 95» — Чеченская Республика («турпалхо» — «герой», «богатырь»);
  • «Батырлар. Герои Татарстана» — Республика Татарстан («батыр» — «смельчак», «богатырь»);
  • «Доблесть гор» — Республика Дагестан;
  • «Сталь» — Белгородская область;
  • «Сибирский характер» — Красноярский край;
  • «Сталинградский призыв» — Волгоградская область
  • «Победоносец» — Астраханская область.

Условия участия в большинстве регионов схожи, и принять участие могут действующие участники или ветераны СВО с гражданством РФ, средним или высшим образованием и без судимости. Однако, например, в Томской области к программе допустили также волонтеров, вовлеченных в деятельность, связанную со спецоперацией.

Этапы отбора почти везде одинаковые: после подачи заявки кандидаты проходят онлайн-тестирование и собеседование, по итогам которых определяется уровень подготовки и возможные траектории развития. Финальный этап отбора, как правило, проводится очно. Сама программа обучения обычно рассчитана на один год.

Кто может участвовать в программе «Время героев»

Пройти отбор могут граждане России, которые:

  • участвуют или участвовали в боевых действиях в рамках СВО;
  • имеют диплом о высшем образовании — российский или признанный иностранный;
  • обладают опытом работы, связанной с управлением людьми.

Как участнику СВО попасть на программу «Время героев»: этапы отбора

Чтобы попасть на программу, военнослужащему нужно выполнить ряд шагов.

1. Регистрация

Создайте личный кабинет на сайте программы, заполните анкету, прикрепите фото, сканы паспорта и диплома, напишите эссе. Военнослужащие в зоне СВО могут использовать упрощкнную форму без документов.

2. Подтверждение данных

Подтвердите телефон и почту. Эти контакты будут использоваться для связи. Вся информация в анкете должна быть достоверной — за ошибки могут исключить.

3. Выполнение заданий

После регистрации выполните обязательное задание — эссе. Без него система не допустит вас к следующему этапу. если вы не успели, можно завершить регистрацию позже через дополнительный отбор. Требования к эссе можно посмотреть на официальном сайте программы.

4. Тестирование

Проходит очно в центрах оценки РАНХиГС или фонда «Защитники Отечества». Действующие военные, находящиеся в СВО, могут сообщить об отсутствии возможности пройти тест — для них предусмотрены особые условия.

5. Онлайн-обучение

После завершения регистрации откроется доступ к дистанционному обучению на платформе «Высшей школы государственного управления». По его итогам выдается сертификат.

Основной этап регистрации завершился 8 апреля 2024 года. С 15 ноября стартовало формирование второго набора на магистерскую программу «Время героев». В отборе участвовали как ранее зарегистрированные кандидаты, так и новые претенденты.

Как проходит обучение по программе

Обучение по программе проходит в формате дополнительного профессионального образования и полностью оплачивается Министерством обороны России. В период учебы участники могут пользоваться всей инфраструктурой учебного заведения — оборудованием, лабораториями, аудиториями и библиотеками. Также предоставляются все нужные учебные и информационные материалы. Поездки и стажировки в рамках курса не предусмотрены.

Каких результатов уже добилась программа «Время героев» в 2025 году

По итогам 2025 года программа «Время героев» продемонстрировала значительные результаты. Первый поток стартовал 27 мая 2024 года, в него вошли 83 участника, отобранных по боевым заслугам и управленческому потенциалу.

С момента запуска программы 27 ее участников уже получили новые должности, а куратор проекта Мария Костюк заняла пост временно исполняющей обязанности губернатора еврейской автономной области.