Кадровая программа «Время героев» для участников СВО в 2025 году

В материале рассказываем, какие направления включает программа «Время героев» в 2025 году, кто может участвовать, как подать заявку и какие услуги доступны участникам. Также разберем, как реализуется программа в регионах и кто курирует ее выполнение.
Главное о программе по подготовке кадров «Время героев»
Собрали основную информацию по этой уже ставшей известной федеральной программе.
1. Цель программы «Время героев» — подготовка участников и ветеранов СВО к работе в госструктурах и организациях с государственным участием через обучение управленческим навыкам и развитие личных качеств.
2. Региональное расширение: в 2025 году большинство субъектов РФ запустили свои версии программы. Отбор проводится по схожим критериям: участие в СВО, образование, отсутствие судимости. В некоторых регионах к участию допускаются также волонтеры.
3. Этапы отбора включают регистрацию, написание эссе, подтверждение данных, очное тестирование и онлайн-обучение. Для военнослужащих на линии боевых действий предусмотрены упрощенные условия.
4. Образовательный процесс проходит в системе дополнительного профобразования и оплачивается Министерством обороны. Участникам предоставляется доступ к ресурсам вузов, но стажировок не предусмотрено.
5. К концу 2025 года новые назначения получили 27 выпускников, а руководитель программы Мария Костюк стала врио губернатора. Программа продолжает активно развиваться.
Суть и цели президентской программы «Время героев»
Цель инициативы — формирование кадрового резерва из участников СВО для последующего их трудоустройства в органы государственной и муниципальной власти, а также в структуры с государственным участием.
В рамках программы предусмотрено освоение актуальных управленческих подходов, развитие навыков командного взаимодействия и работа над личностным ростом.
Региональные аналоги программы
В 2025 году большинство российских регионов начали реализацию собственных версий кадрового проекта «Время героев». После инициативы Владимира Путина по расширению программы на региональный уровень одним из первых к приему заявок подключился Ханты-Мансийский автономный округ, а к февралю регистрация стартовала уже в более чем половине регионов страны. Можно отметить следующие проекты на местном уровне:
- «Время героев Санкт-Петербурга» — Санкт-Петербург;
- «Герои Vостока» — Хабаровский край;
- «Zапорожские герои» — Запорожская область;
- «Турпалхо. Герои 95» — Чеченская Республика («турпалхо» — «герой», «богатырь»);
- «Батырлар. Герои Татарстана» — Республика Татарстан («батыр» — «смельчак», «богатырь»);
- «Доблесть гор» — Республика Дагестан;
- «Сталь» — Белгородская область;
- «Сибирский характер» — Красноярский край;
- «Сталинградский призыв» — Волгоградская область
- «Победоносец» — Астраханская область.
Условия участия в большинстве регионов схожи, и принять участие могут действующие участники или ветераны СВО с гражданством РФ, средним или высшим образованием и без судимости. Однако, например, в Томской области к программе допустили также волонтеров, вовлеченных в деятельность, связанную со спецоперацией.
Этапы отбора почти везде одинаковые: после подачи заявки кандидаты проходят онлайн-тестирование и собеседование, по итогам которых определяется уровень подготовки и возможные траектории развития. Финальный этап отбора, как правило, проводится очно. Сама программа обучения обычно рассчитана на один год.
Кто может участвовать в программе «Время героев»
Пройти отбор могут граждане России, которые:
- участвуют или участвовали в боевых действиях в рамках СВО;
- имеют диплом о высшем образовании — российский или признанный иностранный;
- обладают опытом работы, связанной с управлением людьми.
Как участнику СВО попасть на программу «Время героев»: этапы отбора
Чтобы попасть на программу, военнослужащему нужно выполнить ряд шагов.
1. Регистрация
Создайте личный кабинет на сайте программы, заполните анкету, прикрепите фото, сканы паспорта и диплома, напишите эссе. Военнослужащие в зоне СВО могут использовать упрощкнную форму без документов.
2. Подтверждение данных
Подтвердите телефон и почту. Эти контакты будут использоваться для связи. Вся информация в анкете должна быть достоверной — за ошибки могут исключить.
3. Выполнение заданий
После регистрации выполните обязательное задание — эссе. Без него система не допустит вас к следующему этапу. если вы не успели, можно завершить регистрацию позже через дополнительный отбор. Требования к эссе можно посмотреть на официальном сайте программы.
4. Тестирование
Проходит очно в центрах оценки РАНХиГС или фонда «Защитники Отечества». Действующие военные, находящиеся в СВО, могут сообщить об отсутствии возможности пройти тест — для них предусмотрены особые условия.
5. Онлайн-обучение
После завершения регистрации откроется доступ к дистанционному обучению на платформе «Высшей школы государственного управления». По его итогам выдается сертификат.
Основной этап регистрации завершился 8 апреля 2024 года. С 15 ноября стартовало формирование второго набора на магистерскую программу «Время героев». В отборе участвовали как ранее зарегистрированные кандидаты, так и новые претенденты.
Как проходит обучение по программе
Обучение по программе проходит в формате дополнительного профессионального образования и полностью оплачивается Министерством обороны России. В период учебы участники могут пользоваться всей инфраструктурой учебного заведения — оборудованием, лабораториями, аудиториями и библиотеками. Также предоставляются все нужные учебные и информационные материалы. Поездки и стажировки в рамках курса не предусмотрены.
Каких результатов уже добилась программа «Время героев» в 2025 году
По итогам 2025 года программа «Время героев» продемонстрировала значительные результаты. Первый поток стартовал 27 мая 2024 года, в него вошли 83 участника, отобранных по боевым заслугам и управленческому потенциалу.
С момента запуска программы 27 ее участников уже получили новые должности, а куратор проекта Мария Костюк заняла пост временно исполняющей обязанности губернатора еврейской автономной области.