Кадровая программа «Время героев» для участников СВО в 2025 году

В 2025 году большинство российских регионов начали реализацию собственных версий кадрового проекта «Время героев». После инициативы Владимира Путина по расширению программы на региональный уровень одним из первых к приему заявок подключился Ханты-Мансийский автономный округ, а к февралю регистрация стартовала уже в более чем половине регионов страны. Можно отметить следующие проекты на местном уровне: