Протезы для участников СВО: где их получить и как проходит реабилитация

В статье разбираем, кто имеет право на получение протеза, какие документы потребуются и как проходит сама процедура выдачи.
Главное о протезах для участников СВО
Собрали самую важную информацию по теме, которую стоит запомнить.
1. Участникам СВО устанавливают модульные протезы конечностей, включая протезы бедра, голени, стопы, плеча, предплечья и кисти. При нарушении координации применяются модели с микропроцессорным управлением.
2. Все протезы подбираются индивидуально с учетом анатомии, физического и психоэмоционального состояния, а также образа жизни пациента.
3. Протезирование проводится бесплатно в военных медицинских учреждениях Минобороны и в отдельных частных клиниках.
4. Чтобы получить протез, нужно пройти медицинское обследование, получить индивидуальный план реабилитации, подать документы, дождаться изготовления протеза и пройти обучение его использованию.
5. Процесс лечения включает подготовку культи, установку протеза, восстановление двигательных навыков и обязательную медицинскую реабилитацию.
6. Федеральных льгот на зубное протезирование для участников СВО нет, но в ряде регионов действуют компенсации и бесплатные программы. Например, в Московской области и в Республике Марий Эл.
Какие протезы ставят участникам СВО
В Министерстве обороны РФ для протезирования военнослужащих применяются модульные протезы нижних конечностей с гидравлической системой управления, соответствующие 3−4 уровням двигательной активности по международной классификации MOBIS. Список наиболее распространенных протезов выглядит следующим образом:
- протезы рук, кистей;
- протезы ног, стоп;
- протезы бедра;
- протезы плеча и предплечья;
- протезы голени.
При наличии нарушений координации, вызванных поражением центральной или периферической нервной системы, военнослужащим устанавливают модульные протезы с микропроцессорным управлением.
В Минобороны отмечают, что протезирование проводят с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента. При подборе конструкции максимально принимают во внимание общее физическое состояние, личные характеристики, психологическое состояние военнослужащего, особенности его образа жизни.
Где доступна услуга протезирования ног и рук для участников СВО
Протезирование участников СВО проходит по следующим адресам.
1. Реабилитационно-образовательные центры, сформированные на базах Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка и филиала № 2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского» Минобороны России.
2. Центр протезирования и реабилитации при филиале № 8 Главного ВКГ им. Н. Н. Бурденко.
3. 1586-й военный клинический госпиталь (Подольск, Западный военный округ).
4. 426-й военный клинический госпиталь (Самара, Центральный военный округ).
5. 425-й военный госпиталь (Новосибирск, Центральный военный округ).
6. 419-й военный госпиталь (Краснодар, Южный военный округ).
7. 301-й военный клинический госпиталь (Хабаровск, Восточный военный округ).
Установкой протезов занимаются и другие частные клиники. В соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 1995 года № ФЗ-181 все услуги по протезированию должны быть бесплатны для пациентов.
Как получить протез
Чтобы получить протез, участнику СВО следует выполнить ряд шагов.
1. Обратиться в военный медицинский центр для получения направления на медико‑социальную экспертизу (МСЭ) и оформление статуса инвалида по причине боевой травмы.
2. Пройти МСЭ и получить Индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) с указанием необходимых протезов для участников СВО.
3. Подать ИПРА и копии документов (паспорт, СНИЛС, справка об инвалидности) в выбранный центр протезирования МО РФ.
4. Пройти первичное обследование у протезиста: снятие мерок, слепков, оценка физического состояния.
5. Дождаться изготовления протеза по государственному контракту (сроки — от двух месяцев и больше).
6. Пройти примерку, подгонку и обучение пользованию выданным протезом, включая реабилитационные занятия.
Как проходит процесс протезирования и реабилитации
Процесс протезирования начинается с подготовки культи — хирургической доработки или формирования силиконового лайнера (чехла) и лечебной физкультуры. После изготавливают и устанавливают индивидуальный модульный или микропроцессорный протез.
Пациента обучают надевать, снимать и использовать протез, восстанавливая стереотипы движения и постепенно расширяя навыки самообслуживания.
Параллельно организуется комплексная реабилитация в военно‑медицинских организациях и ведомственных санаториях для скорейшей адаптации и возвращения к активной жизни.
Льготы на протезирование зубов для участников СВО
Федеральных льгот на бесплатное зубопротезирование для участников СВО на данный момент нет. Но в некоторых регионах работают компенсации и доступно бесплатное изготовление зубных протезов.
1. Московская область — бесплатное изготовление коронок и протезов до 100 тысяч рублей.
2. Марий Эл — единовременная компенсация до 60 тысяч рублей за услуги протезирования. Мера активна с начала 2025 года.
3. Волгоградская область — внеочередное бесплатное зубопротезирование за счет областного бюджета.
4. Приморский край — удвоенный объем финансирования на протезирование ветеранов и участников СВО (около 10 млн рублей).
Чтобы получить льготу, обратитесь в МФЦ или центр соцподдержки по месту жительства с удостоверением участника СВО, медицинскими справками и квитанциями об оплате услуг.