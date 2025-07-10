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Протезы для участников СВО: где их получить и как проходит реабилитация

Государство и благотворительные организации оказывают помощь ветеранам, потерявшим конечности на фронте. Протезы для участников СВО предоставляются бесплатно или с частичным софинансированием.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО запускает ракету.
Источник: РИА "Новости"

В статье разбираем, кто имеет право на получение протеза, какие документы потребуются и как проходит сама процедура выдачи.

Главное о протезах для участников СВО

Собрали самую важную информацию по теме, которую стоит запомнить.

1. Участникам СВО устанавливают модульные протезы конечностей, включая протезы бедра, голени, стопы, плеча, предплечья и кисти. При нарушении координации применяются модели с микропроцессорным управлением.

2. Все протезы подбираются индивидуально с учетом анатомии, физического и психоэмоционального состояния, а также образа жизни пациента.

3. Протезирование проводится бесплатно в военных медицинских учреждениях Минобороны и в отдельных частных клиниках.

4. Чтобы получить протез, нужно пройти медицинское обследование, получить индивидуальный план реабилитации, подать документы, дождаться изготовления протеза и пройти обучение его использованию.

5. Процесс лечения включает подготовку культи, установку протеза, восстановление двигательных навыков и обязательную медицинскую реабилитацию.

6. Федеральных льгот на зубное протезирование для участников СВО нет, но в ряде регионов действуют компенсации и бесплатные программы. Например, в Московской области и в Республике Марий Эл.

Какие протезы ставят участникам СВО

В Министерстве обороны РФ для протезирования военнослужащих применяются модульные протезы нижних конечностей с гидравлической системой управления, соответствующие 3−4 уровням двигательной активности по международной классификации MOBIS. Список наиболее распространенных протезов выглядит следующим образом:

  • протезы рук, кистей;
  • протезы ног, стоп;
  • протезы бедра;
  • протезы плеча и предплечья;
  • протезы голени.

При наличии нарушений координации, вызванных поражением центральной или периферической нервной системы, военнослужащим устанавливают модульные протезы с микропроцессорным управлением.

В Минобороны отмечают, что протезирование проводят с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента. При подборе конструкции максимально принимают во внимание общее физическое состояние, личные характеристики, психологическое состояние военнослужащего, особенности его образа жизни.

Где доступна услуга протезирования ног и рук для участников СВО

Протезирование участников СВО проходит по следующим адресам.

1. Реабилитационно-образовательные центры, сформированные на базах Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка и филиала № 2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского» Минобороны России.

2. Центр протезирования и реабилитации при филиале № 8 Главного ВКГ им. Н. Н. Бурденко.

3. 1586-й военный клинический госпиталь (Подольск, Западный военный округ).

4. 426-й военный клинический госпиталь (Самара, Центральный военный округ).

5. 425-й военный госпиталь (Новосибирск, Центральный военный округ).

6. 419-й военный госпиталь (Краснодар, Южный военный округ).

7. 301-й военный клинический госпиталь (Хабаровск, Восточный военный округ).

Установкой протезов занимаются и другие частные клиники. В соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 1995 года № ФЗ-181 все услуги по протезированию должны быть бесплатны для пациентов.

Как получить протез

Чтобы получить протез, участнику СВО следует выполнить ряд шагов.

1. Обратиться в военный медицинский центр для получения направления на медико‑социальную экспертизу (МСЭ) и оформление статуса инвалида по причине боевой травмы.

2. Пройти МСЭ и получить Индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) с указанием необходимых протезов для участников СВО.

3. Подать ИПРА и копии документов (паспорт, СНИЛС, справка об инвалидности) в выбранный центр протезирования МО РФ.

4. Пройти первичное обследование у протезиста: снятие мерок, слепков, оценка физического состояния.

5. Дождаться изготовления протеза по государственному контракту (сроки — от двух месяцев и больше).

6. Пройти примерку, подгонку и обучение пользованию выданным протезом, включая реабилитационные занятия.

Как проходит процесс протезирования и реабилитации

Процесс протезирования начинается с подготовки культи — хирургической доработки или формирования силиконового лайнера (чехла) и лечебной физкультуры. После изготавливают и устанавливают индивидуальный модульный или микропроцессорный протез.

Пациента обучают надевать, снимать и использовать протез, восстанавливая стереотипы движения и постепенно расширяя навыки самообслуживания.

Параллельно организуется комплексная реабилитация в военно‑медицинских организациях и ведомственных санаториях для скорейшей адаптации и возвращения к активной жизни.

Льготы на протезирование зубов для участников СВО

Федеральных льгот на бесплатное зубопротезирование для участников СВО на данный момент нет. Но в некоторых регионах работают компенсации и доступно бесплатное изготовление зубных протезов.

1. Московская область — бесплатное изготовление коронок и протезов до 100 тысяч рублей.

2. Марий Эл — единовременная компенсация до 60 тысяч рублей за услуги протезирования. Мера активна с начала 2025 года.

3. Волгоградская область — внеочередное бесплатное зубопротезирование за счет областного бюджета.

4. Приморский край — удвоенный объем финансирования на протезирование ветеранов и участников СВО (около 10 млн рублей).

Чтобы получить льготу, обратитесь в МФЦ или центр соцподдержки по месту жительства с удостоверением участника СВО, медицинскими справками и квитанциями об оплате услуг.