В Самарском политехе создали модель 1:100 сухогруза для судостроительного завода

В Самарском государственном техническом университете создали масштабную модель (1:100) несамоходного дизельного земснаряда по заказу судостроительного предприятия. Как пояснили в вузе, такие макеты — обязательный этап перед строительством реальных судов.
Проект выполнялся студентами под руководством кандидата технических наук Дмитрия Майдана. Модель разработана на основе рабочих чертежей реального судна, предназначенного для дноуглубительных работ и добычи песчано-гравийных смесей.
Технология создания:
Анализ проектной документации завода;
Разработка цифровой 3D-модели;
Печать 70 деталей из пластиков PETG и ABS-Like;
Сборка и покраска.
На изготовление модели ушло 3,5 кг пластика и более 400 часов работы. Как отмечают специалисты, такие макеты помогают заказчикам оценить как внешний вид, так и функциональные особенности будущего судна.
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