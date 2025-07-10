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В Самарском политехе создали модель 1:100 сухогруза для судостроительного завода

В Самарском государственном техническом университете создали масштабную модель (1:100) несамоходного дизельного земснаряда по заказу судостроительного предприятия.

В Самарском государственном техническом университете создали масштабную модель (1:100) несамоходного дизельного земснаряда по заказу судостроительного предприятия. Как пояснили в вузе, такие макеты — обязательный этап перед строительством реальных судов.

Проект выполнялся студентами под руководством кандидата технических наук Дмитрия Майдана. Модель разработана на основе рабочих чертежей реального судна, предназначенного для дноуглубительных работ и добычи песчано-гравийных смесей.

Технология создания:

Анализ проектной документации завода;

Разработка цифровой 3D-модели;

Печать 70 деталей из пластиков PETG и ABS-Like;

Сборка и покраска.

На изготовление модели ушло 3,5 кг пластика и более 400 часов работы. Как отмечают специалисты, такие макеты помогают заказчикам оценить как внешний вид, так и функциональные особенности будущего судна.

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