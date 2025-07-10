Настанут хорошие времена? Какой может быть ставка по ипотеке к концу 2025 года

Согласно прогнозам, ставки по ипотечным кредитам в российских банках упадут до 15 процентов к концу 2025 года. На сегодняшний день средние ставки по ипотеке находятся на уровне от 28 до 35 процентов. Максимальные доходят до 40 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, какая ставка на ипотеку ожидается в конце 2025 года.