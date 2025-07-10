Настанут хорошие времена? Какой может быть ставка по ипотеке к концу 2025 года

Согласно прогнозам, ставки по ипотечным кредитам в российских банках упадут до 15 процентов к концу 2025 года. На сегодняшний день средние ставки по ипотеке находятся на уровне от 28 до 35 процентов. Максимальные доходят до 40 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, какая ставка на ипотеку ожидается в конце 2025 года.
По его словам, в июне произошло первое долгожданное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на один процентный пункт. Однако на рынок недвижимости это положительно не повлияло.
— Рыночная ипотека осталась запредельно высокой. Разница между 25 и 27 процентами по ипотеке слишком незначительная в плане переплат и размера платежа, — сказал он.
Эксперт отметил, что на следующем заседании ЦБ РФ, вероятно, будут обсуждать очередное снижение ключевой ставки.
— Минфин РФ намекает на то, что на следующем заседании Центрального банка России, которое запланировано на 25 июля, ключевую ставку снизят на один-два процента. Тем не менее этого снижения тоже будет недостаточно, чтобы ставки по ипотеке стали доступными и сделок с недвижимостью стало больше, — считает Ракута.
По его мнению, к концу года при самом позитивном сценарии, который хорошо повлияет на рынок недвижимости и на экономику, ставка по ипотеке будет ниже 20 процентов годовых.
— Если ставка ЦБ РФ будет 18−19 процентов, то рыночная ипотека будет на уровне 19−20. В таком случае рынок недвижимости оживет, сделок станет больше и ряд заемщиков будут рассматривать покупку квартиры по стандартным программам ипотеки с перспективой дальнейшего рефинансирования, — сказал собеседник «ВМ».
Специалист подчеркнул, что если ключевая ставка Центробанка опустится до 15 процентов, как прогнозируют, то настанут хорошие времена, потому что ставка по ипотеке будет примерно 17 процентов и россияне станут активно совершать сделки с недвижимостью с использованием заемных денежных средств.
Ранее стало известно, что замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство в целом поддерживает идею выдачи семейной ипотеки по месту регистрации заемщика. По его словам, это поможет сократить использование льготных программ в инвестиционных целях.