Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной

«Победа Наташи Рей против Брижит и Жана-Мишеля Тронье (девичья фамилия супруги Макрона — ред.): апелляционный суд оправдал Наташу Рей, которая намерена выдвинуть частное обвинение против Брижит и Жана-Мишеля Тронье за мошенничество в судебном процессе», — написал адвокат в соцсети X.
В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты», которым люди верят и «начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни».