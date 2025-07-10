«Минсктранс»: общественный транспорт остановился из-за подтоплений в Минске

В частности, с 16.47 на улицах Платонова и Козлова в обоих направлениях по причине подтопления случилась остановка трамваем № 3, 6, 7. Кроме того, с указанного времени трамваи № 1, 5, 6, 11 остановились на улицах Якуба Коласа и Дорошевича.