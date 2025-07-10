«Минсктранс»: общественный транспорт остановился из-за подтоплений в Минске

«Минсктранс» сказал, что общественный транспорт остановился из-за подтоплений в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе организации.
В частности, с 16.47 на улицах Платонова и Козлова в обоих направлениях по причине подтопления случилась остановка трамваем № 3, 6, 7. Кроме того, с указанного времени трамваи № 1, 5, 6, 11 остановились на улицах Якуба Коласа и Дорошевича.
В «Минсктрансе» добавили, что на улицах Богдановича и Лукьяновича с 16.45 случилась остановка троллейбусов, следующих по маршрутам № 35, 46, 53. Вместе с тем на улице Уральской и Долгобродской в обоих направлениях остановились трамваи № 3, 6, 7.
Напомним, что сильный ливень, гроза и град обрушились на Минск 10 июля.
Тем временем непогода повторится в Беларуси 10 и 11 июля — что говорят синоптики: «Грозы, шквалистый ветер и до +34».
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