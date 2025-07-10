В Иркутске создали крупнейший центробежный концентратор для добычи золота

На иркутском предприятии изготовили уникальное оборудование для горнодобывающей отрасли — центробежный концентратор СТП-ЦК175. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, это самая мощная российская установка такого типа, способная перерабатывать до 1000 тонн руды в час. Заместитель председателя правительства Георгий Кузьмин лично осмотрел новинку на производственной площадке.
— Это оборудование крайне важно для нашего региона, который занимает первое место по запасам золота в стране, — отметил Кузьмин. — Особенно с учетом предстоящей разработки крупнейшего в мире месторождения Сухой Лог.
Концентратор предназначен для извлечения золота, платины и других драгоценных металлов из руды. Его разработали после ухода с российского рынка зарубежных поставщиков аналогичного оборудования. Установка уже прошла заводские испытания и на следующей неделе отправится в Магаданскую область для тестирования в реальных условиях.
Инженеры предусмотрели особенности транспортировки — конструкция разбирается на секции, что позволяет перевозить ее в стандартных контейнерах даже в труднодоступные районы.
Отметим, что предприятие, занимающееся разработкой установки, активно сотрудничает с правительством региона и научными организациями, получая государственную поддержку. В свою очередь подобные проекты снижают зависимость от импорта и способствуют развитию экономики.
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