В Иркутске создали крупнейший центробежный концентратор для добычи золота

Концентратор предназначен для извлечения золота, платины и других драгоценных металлов из руды. Его разработали после ухода с российского рынка зарубежных поставщиков аналогичного оборудования. Установка уже прошла заводские испытания и на следующей неделе отправится в Магаданскую область для тестирования в реальных условиях.