ГАИ обратилась к белорусским водителям с важным заявлением

В ведомстве обратили внимание, что в сложных погодных условиях водителям следует снизить скорость, не совершать необдуманные маневры. В случае ухудшения видимости рекомендуется включить ближний свет фар, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких торможений и не пользоваться круиз-контролем.