ГАИ обратилась к белорусским водителям с важным заявлением. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что в сложных погодных условиях водителям следует снизить скорость, не совершать необдуманные маневры. В случае ухудшения видимости рекомендуется включить ближний свет фар, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких торможений и не пользоваться круиз-контролем.
В ГАИ подчеркнули, что в момент дождя в разы снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Указанное может привести к увеличению тормозного пути, потере управляемости. Водителям, чтобы избежать возникновения аквапланирования, необходимо проезжать лужи на минимальной возможной постоянной скорости, держа руль прямо.
В случае, если интенсивность дождя не позволяет продолжать движение, рекомендуется остановиться на обочине с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждать непогоду.
В пресс-службе отметили: пешеходам следует начинать переходить дорогу только убедившись, что их заметили водители. При дожде необходимо отказаться от поездок на средствах персональной мобильности и велосипедах.
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