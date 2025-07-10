Последние новости к вечеру 10 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 июля 2025 года.
Рубио заявил, что Россия озвучила новые предложения по Украине
Госсекретарь США заявил, что на встрече с Лавровым в Малайзии обсудил новые предложения России по Украине. Он назвал беседу откровенной, отметил, что «действительно услышал нечто новое», и пообещал передать предложения в Вашингтон.
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
В ночь на четверг российские военные нанесли удар высокоточным оружием и дронами по объектам ВПК в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома. Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены, сообщили в Минобороны.
Европарламент отклонил вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
Большинство депутатов Европарламента проголосовали против резолюции о недоверии главе Еврокомиссии. Инициативу поддержали 175 из 553 участников, 360 выступили против, 18 воздержались.
В Москве простились с Романом Старовойтом
В Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, вскоре после его отставки.