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Последние новости к вечеру 10 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 10 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 10 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 июля 2025 года.

Рубио заявил, что Россия озвучила новые предложения по Украине

Источник: AP 2024

Госсекретарь США заявил, что на встрече с Лавровым в Малайзии обсудил новые предложения России по Украине. Он назвал беседу откровенной, отметил, что «действительно услышал нечто новое», и пообещал передать предложения в Вашингтон.

Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

Источник: РИА "Новости"

В ночь на четверг российские военные нанесли удар высокоточным оружием и дронами по объектам ВПК в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома. Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены, сообщили в Минобороны.

Европарламент отклонил вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

Источник: AP 2024

Большинство депутатов Европарламента проголосовали против резолюции о недоверии главе Еврокомиссии. Инициативу поддержали 175 из 553 участников, 360 выступили против, 18 воздержались.

В Москве простились с Романом Старовойтом

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В Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, вскоре после его отставки.

В Киеве застрелили полковника СБУ, готовившего диверсии в России

Источник: РИА "Новости"

В Киеве застрелен полковник СБУ Иван Воронич, курировавший диверсии на территории России. Неизвестный произвел пять выстрелов из пистолета с глушителем. По данным СМИ, Воронич служил в 16-м управлении СБУ.