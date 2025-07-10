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Эксперт назвал самый сложный для диагностики вид аллергии

Врач Попова: Аллергию на лекарства трудно распознать.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аллергия на лекарства считается самой трудной для выявления, рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, стандартные методы диагностики часто дают неточные результаты, что осложняет постановку диагноза.

— Для выявления лекарственной аллергии мы используем кожные пробы и анализ крови на специфические антитела, но эти методы не всегда достоверны, — пояснила врач. — Ложноположительные реакции встречаются часто, а некоторые препараты вообще невозможно проверить из-за отсутствия специальных тест-систем. Кроме того, отрицательный результат не исключает аллергию полностью, так как реакция может быть замедленного типа.

Специалист подчеркнула, что диагноз нельзя поставить только на основании лабораторных анализов — необходимо комплексное обследование с учетом истории болезни пациента. Эта проблема особенно актуальна, поскольку непереносимость лекарств встречается все чаще, а последствия такой аллергии могут быть серьезными.