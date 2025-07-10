Эксперт назвал самый сложный для диагностики вид аллергии

— Для выявления лекарственной аллергии мы используем кожные пробы и анализ крови на специфические антитела, но эти методы не всегда достоверны, — пояснила врач. — Ложноположительные реакции встречаются часто, а некоторые препараты вообще невозможно проверить из-за отсутствия специальных тест-систем. Кроме того, отрицательный результат не исключает аллергию полностью, так как реакция может быть замедленного типа.