Склоны Гималайских гор колонизировали свыше 10 тыс. лет назад

Данное открытие стало неожиданностью для генетиков, так как результаты раскопок в прошлом указывали на то, что люди проникли в высокогорные регионы Гималаев на несколько тысяч лет позже. Также исследователи обнаружили следы массовых миграций народов через Гималаи в последующие исторические эпохи, в том числе в эру существования династии Гупта в Индии и Тибетской империи. Это говорит о том, что Гималаи не были столь непроходимым и безлюдным барьером, как считали историки в прошлом, подытожили исследователи.