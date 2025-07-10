На каких улицах в Минске затруднено движение после непогоды, рассказали в ГАИ

Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. Движение транспорта в этих местах затруднено. На данных участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия. В настоящий момент затруднено движение по улицам Коласа, Ленина, Городской Вал, Орловской, Козлова, Сурганова, Академической, Кальварийской, Немига, Долгиновскому тракту, проспектам Независимости, Победителей, Партизанскому и ряду других участков улично-дорожной сети.
«Если непогода застала вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться. Нелишним будет включить аварийную сигнализацию. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги», — напомнили стражи дорог.