На каких улицах в Минске затруднено движение после непогоды, рассказали в ГАИ

«Если непогода застала вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться. Нелишним будет включить аварийную сигнализацию. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги», — напомнили стражи дорог.