В Екатеринбурге на выставке «Отражения веков» покажут 95 произведений из коллекции художественного стекла Пермской галереи

Пермская художественная галерея предоставила на выставку 95 предметов из своей коллекции. Это бокалы, кубки, вазы, стаканы, парфюмерные флаконы, графины и другие изделия. Впервые на внешнюю выставку отправлена такая большая коллекция художественного стекла. В составе экспонатов и жемчужина пермского собрания — ваза с маскаронами (или ваза «Медичи»), созданная в 1830 г. на Императорском стеклянном заводе (материал: бесцветный хрусталь с подцветом «золотого рубина», бронза; техника: выдувание, гранение, литье, шлифовка, полировка, золочение). Таких ваз сохранилось четыре: две в Историческом музее Москвы, по одной — в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и Пермской галерее.