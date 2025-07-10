В Екатеринбурге на выставке «Отражения веков» покажут 95 произведений из коллекции художественного стекла Пермской галереи

С 19 июля по 14 сентября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдет выставка «Отражения веков», рассказывающая о русском художественном стекле XVIII — начала XX веков.
Выставочный проект посвящен одной из ярких страниц декоративно-прикладного искусства России — художественному стеклоделию. В экспозицию включено более трехсот произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII-начала XX веков.
Зрители увидят произведения, созданные Императорским стеклянным заводом, а также продукцию частных предприятий: Никольско-Бахметевского хрустального завода, завода Ф. Г. Орлова, хрустального завода Болотиных, мастерской П. П. Семечкина и К. И. Теребенева, заводов Альбрехта Ликфельда и Мальцовых и других.
В экспозиции собраны предметы из трех крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Пермской государственной художественной галереи и Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Пермская художественная галерея предоставила на выставку 95 предметов из своей коллекции. Это бокалы, кубки, вазы, стаканы, парфюмерные флаконы, графины и другие изделия. Впервые на внешнюю выставку отправлена такая большая коллекция художественного стекла. В составе экспонатов и жемчужина пермского собрания — ваза с маскаронами (или ваза «Медичи»), созданная в 1830 г. на Императорском стеклянном заводе (материал: бесцветный хрусталь с подцветом «золотого рубина», бронза; техника: выдувание, гранение, литье, шлифовка, полировка, золочение). Таких ваз сохранилось четыре: две в Историческом музее Москвы, по одной — в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и Пермской галерее.
Проект «Отражения веков» показывает основные этапы развития российского стеклоделия; мастерство стекольщиков, превращающих капризный материал в произведения искусства; демонстрирует разнообразие форм, цветов, художественных стилей и техник исполнения, отражающих смену эпох и модных тенденций.
Выставка будет открыта для посещения с 19 июля по 14 сентября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (Екатеринбург, ул. Воеводина, 5).