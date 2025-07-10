Хуситы заявили, что продолжат атаковать суда в Красном море

За минувшие несколько дней хуситы атаковали и потопили два коммерческих судна вблизи побережья Йемена. 6 июля нападению подвергся сухогруз Magic Seas, оператором которого выступала греческая компания Stem Shipping. Его экипаж, состоявший из 22 человек, подобрало эмиратское судно Safeen Prism. На следующий день йеменские повстанцы совершили атаку на сухогруз Eternity C, которым управляла греческая компания Cosmoship Management. 9 июля агентство Reuters проинформировало, что судно в результате нападения хуситов затонуло. Всего на борту сухогруза находились 25 человек, команда состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. По сведениям Reuters, при атаке погибли четыре человека. В четверг европейская морская миссия Aspides сообщила, что всего были спасены 10 человек. Ранее посольство США в Йемене заявило, что хуситы похитили некоторых выживших членов экипажа Eternity C.