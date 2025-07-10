На стадионе «Спартак» в Чебоксарах ввели платные посещения

УФА, 10 июл — РИА Новости. Администрация муниципального стадиона «Спартак» в Чебоксарах ввела платные посещения по записи в рамках усиления мер безопасности, следует из релиза стадиона.
«В целях усиления мер безопасности и соблюдения требований антитеррористической защиты вход на территорию стадиона и использование легкоатлетических дорожек с 7 июля 2025 года осуществляется строго по предварительной записи и обязательной оплате», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте стадиона.
В городской мэрии РИА Новости сообщили, что слышали об этом. «Мы проверяем информацию», — сказал агентству представитель пресс-службы администрации города.