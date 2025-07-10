На стадионе «Спартак» в Чебоксарах ввели платные посещения

«В целях усиления мер безопасности и соблюдения требований антитеррористической защиты вход на территорию стадиона и использование легкоатлетических дорожек с 7 июля 2025 года осуществляется строго по предварительной записи и обязательной оплате», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте стадиона.