Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию.
«На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что существует такая тема по экономике.
«А по демографии почему нет? Давайте обсудим это», — добавил председатель Госдумы.
Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.
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