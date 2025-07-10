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Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию

Володин предложил ввести оценку регулирующего влияния законов на демографию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию.

«На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что существует такая тема по экономике.

«А по демографии почему нет? Давайте обсудим это», — добавил председатель Госдумы.

Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.

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