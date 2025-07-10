Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению в РФ информацию в интернете о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, сообщает столичная прокуратура.
«Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основанием для обращения в суд послужили результаты мониторинга интернета, в ходе которого были выявлены незаконные ресурсы.
В частности, уточняется в релизе, на сайтах предлагалось купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и Всероссийских проверочных работ в 2025 году.