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Суд признал рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной

Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению в РФ информацию в интернете о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, сообщает столичная прокуратура.

«Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для обращения в суд послужили результаты мониторинга интернета, в ходе которого были выявлены незаконные ресурсы.

В частности, уточняется в релизе, на сайтах предлагалось купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и Всероссийских проверочных работ в 2025 году.