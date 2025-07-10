Снаряд времен ВОВ обнаружен на пляже в Ченках

Там также напомнили, что осенью 1943 года в районе Ченок и Бобовичей происходило форсирование реки Сож, во время смертью храбрых пало более 1700 советских воинов. В честь героев воздвигнут памятник — он установлен напротив нынешнего санатория «Ченки».