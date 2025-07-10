Снаряд времен ВОВ обнаружен на пляже в Ченках

На Чёнковском пляже под водой обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Сегодня там работает группа по разминированию.
Отмечается, что находка выдалась случайно — похожий на снаряд предмет обнаружил водолаз-любитель.
Группа по разминированию тщательно изучит дно Сожа в районе пляжа на предмет нахождения там еще подобных находок.
Там также напомнили, что осенью 1943 года в районе Ченок и Бобовичей происходило форсирование реки Сож, во время смертью храбрых пало более 1700 советских воинов. В честь героев воздвигнут памятник — он установлен напротив нынешнего санатория «Ченки».