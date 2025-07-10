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Снаряд времен ВОВ обнаружен на пляже в Ченках

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Группа по разминированию тщательно изучит дно Сожа в районе пляжа в Ченках в Гомельской области — работы будут проведены в связи с обнаружением там снаряда Великой Отечественной войны, сообщили в Гомельской областной организации ОСВОД в четверг.

Источник: Газета "Маяк"

На Чёнковском пляже под водой обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Сегодня там работает группа по разминированию.

говорится в сообщении в Telegram-канале спасателей

Отмечается, что находка выдалась случайно — похожий на снаряд предмет обнаружил водолаз-любитель.

Группа по разминированию тщательно изучит дно Сожа в районе пляжа на предмет нахождения там еще подобных находок.

сообщили в региональном ОСВОД

Там также напомнили, что осенью 1943 года в районе Ченок и Бобовичей происходило форсирование реки Сож, во время смертью храбрых пало более 1700 советских воинов. В честь героев воздвигнут памятник — он установлен напротив нынешнего санатория «Ченки».