«Месяц носил накладные челюсти»: актер Дмитрий Колчин — откровенно о состоянии российского кино

— Сама съемочная площадка по своей сути — это один большой запоминающийся случай. Очень часто там происходит что-то курьезное. Изначально мы планировали, что у моего героя будут нарочито идеально белые зубы. Мы заказали специальные накладные челюсти, которые я носил месяц, привыкал ими пользоваться, нормально разговаривать. Но как только сложился весь образ — костюм, грим, прическа, аксессуары… челюсти оказались лишними, и от них отказались. Теперь они в качестве памятного сувенира со съемок ждут своего часа в коробочке у меня дома.