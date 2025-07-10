В Ростовской области планируют строительство еще одного логистического терминала

В Ростовской области продолжат формировать крупнейший логистический хаб на юге страны. Об этом заявили в ходе специального выездного совещания, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Господарев.
Участники совещания побывали на действующих объектах ООО «СКЛП». Компания уже реализовала в Ростове-на-Дону ряд инвестпроектов в сфере логистики и теперь планирует дальнейшее развитие.
— Мы реализовали уже не один инвестиционный проект и сейчас подготовили новый с полностью роботизированным складом, без участия человека, а также с новыми технологиями отбора товара. Это обеспечит высокую производительность, снизит нагрузку на персонал и решит ситуацию с дефицитом кадров в экономике, — отметил генеральный директор компании Виктор Халын.
Выполнять план начнут в 2025 году, а в третьем квартале 2026 года должны ввести в эксплуатацию новый терминал высотой 30 метров и площадью более 2000 кв. метров. Объем инвестиций составит около 700 млн рублей. Предполагается, что управлять роботизированной системой на складе будут с помощью российского ПО.
— Увеличение объема товарооборота требует присутствия как многофункциональных и мультимодальных складских комплексов, так и специализированных объектов, учитывающих особенности различных товаров. Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров по объему качественной складской недвижимости, — добавил Алексей Господарев.
Подпишись на нас в Telegram.