В Ростовской области планируют строительство еще одного логистического терминала

— Мы реализовали уже не один инвестиционный проект и сейчас подготовили новый с полностью роботизированным складом, без участия человека, а также с новыми технологиями отбора товара. Это обеспечит высокую производительность, снизит нагрузку на персонал и решит ситуацию с дефицитом кадров в экономике, — отметил генеральный директор компании Виктор Халын.