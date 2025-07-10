«Газета.Ru» протестировала флагманский HUAWEI Pura 80 Ultra с четырьмя камерами

Есть лишь один момент, в котором HUAWEI Pura 80 Ultra уступает не только флагманам, но и некоторым более доступным моделям — это требовательные игры. В случае с Genshin Impact смартфон «тянет» ее на максимальной графике, но ощутимо греется при длительных сессиях. В то же время в Fortnite, которая, судя по всему, просто не оптимизирована под это железо, смартфон не позволяет выставить настройки выше среднего и указать 60 FPS — 30, и на этом все. Такое встречается лишь в бюджетных моделях.