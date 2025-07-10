МАРТ сказал белорусам, должна ли быть книга жалоб в пункте выдачи маркетплейса. Подробности озвучила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, пишет БелТА.
Специалист обратила внимание, что вопрос про книгу жалоб в пункте выдачи заказов маркетплейса часто возникает со стороны покупателей. Гаврильчик заметила: бывают конфликтные ситуации, когда потребитель требует книгу жалоб, а сотрудник ПВЗ ему отвечает, что ее нет.
— Действительно, дело в том, что ПВЗ — это не объект торговли. Книга замечаний и предложений там может не находиться, — пояснила представитель МАРТ.
Ранее МАРТ сказал, что интернет-магазины будут обязаны отвечать на обращения белорусов с 11 июля.
Тем временем ГАИ обратилась к белорусским водителям с важным заявлением.
Кстати, крупный банк сказал белорусам про замену поврежденных долларов и евро.