МАРТ сказал белорусам, должна ли быть книга жалоб в пункте выдачи маркетплейса

Специалист обратила внимание, что вопрос про книгу жалоб в пункте выдачи заказов маркетплейса часто возникает со стороны покупателей. Гаврильчик заметила: бывают конфликтные ситуации, когда потребитель требует книгу жалоб, а сотрудник ПВЗ ему отвечает, что ее нет.