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МАРТ сказал белорусам, должна ли быть книга жалоб в пункте выдачи маркетплейса

МАРТ Беларуси объяснил, должна ли быть в пункте выдачи заказов маркетплейса книга жалоб.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал белорусам, должна ли быть книга жалоб в пункте выдачи маркетплейса. Подробности озвучила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, пишет БелТА.

Специалист обратила внимание, что вопрос про книгу жалоб в пункте выдачи заказов маркетплейса часто возникает со стороны покупателей. Гаврильчик заметила: бывают конфликтные ситуации, когда потребитель требует книгу жалоб, а сотрудник ПВЗ ему отвечает, что ее нет.

— Действительно, дело в том, что ПВЗ — это не объект торговли. Книга замечаний и предложений там может не находиться, — пояснила представитель МАРТ.

Ранее МАРТ сказал, что интернет-магазины будут обязаны отвечать на обращения белорусов с 11 июля.

Тем временем ГАИ обратилась к белорусским водителям с важным заявлением.

Кстати, крупный банк сказал белорусам про замену поврежденных долларов и евро.