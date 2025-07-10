В Москве на Тверском бульваре зарегистрировали пять браков

Как рассказал заместитель начальника управления ЗАГС Москвы Юрий Бутов, подобное событие произошло в Москве впервые.
«На этой неделе мы отмечаем замечательный праздник — День семьи, любви и верности. И в городе много событий посвящено этому прекрасному празднику. Одно из самых ярких событий — это свадебный маркет на Тверском бульваре в рамках фестиваля “Лето в Москве”. Здесь для всех молодоженов Москвы приготовлены подарки и сюрпризы. Сегодня, в первый день, мы проводим пять официальных регистраций заключения брака», — сообщил он ТАСС.
Программа проекта «Свадебный переполох» проходит с 10 до 13 июля. Для гостей работают диджеи и проводятся мастер-классы. Посетители также могут поучаствовать в гонках на автосимуляторе и викторине на тему видеоигр, поиграть в пинг-понг и шахматы, а еще получить памятные сувениры.
«Парам дарят каравай, они могут провести чаепитие, провести фотосессию на фоне ретро-автомобилей и подготовиться к церемонии», — добавил Бутов.
В течение дня все желающие могли бесплатно сделать праздничную укладку, макияж и бутоньерку, а также попробовать закуски и прохладительные напитки, предоставленные организаторами программы «Лето в Москве».