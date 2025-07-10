В Москве на Тверском бульваре зарегистрировали пять браков

«На этой неделе мы отмечаем замечательный праздник — День семьи, любви и верности. И в городе много событий посвящено этому прекрасному празднику. Одно из самых ярких событий — это свадебный маркет на Тверском бульваре в рамках фестиваля “Лето в Москве”. Здесь для всех молодоженов Москвы приготовлены подарки и сюрпризы. Сегодня, в первый день, мы проводим пять официальных регистраций заключения брака», — сообщил он ТАСС.