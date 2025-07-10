В Минцифрах рассказали в ходе приемной кампании в вузах

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Абитуриенты в России за три недели приемной кампании подали 1,5 миллиона заявлений на поступление в вузы — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
«Приемная кампания в самом разгаре — за три недели на “Госуслугах” подано уже более 1,5 миллиона заявлений. Это 70% от всех поданных на данный момент заявлений. За аналогичный период в прошлом году их было в 1,5 раза меньше», — сказано в сообщении.
Всего сервисом воспользовались 670 тысяч человек — в среднем абитуриенты поступают в три вуза. В магистратуру и аспирантуру через «Госуслуги» было подано около 130 тысяч заявлений.
Самым популярным направлением стало IT. Также в число популярных специальностей вошли «Экономика и управление», «Образование и педагогические науки», «Клиническая медицина», «Юриспруденция».
«Вузы будут принимать заявления на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на бюджет до 25 июля, на платные отделения — по решению вуза. Сроки приема в магистратуру и аспирантуру учебные заведения устанавливают сами, но приемная кампания в магистратуру должна завершиться не позднее 20 августа», — добавили в Минцифры.