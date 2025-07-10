В Минцифрах рассказали в ходе приемной кампании в вузах

«Приемная кампания в самом разгаре — за три недели на “Госуслугах” подано уже более 1,5 миллиона заявлений. Это 70% от всех поданных на данный момент заявлений. За аналогичный период в прошлом году их было в 1,5 раза меньше», — сказано в сообщении.