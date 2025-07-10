Белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале Уимблдона Анисимовой из США

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале Уимблдонского турнира 12-й ракетке из США Аманде Анисимовой со счетом 4:6, 6:4, 4:6. Победа на Уимблдоне по-прежнему остается для белоруски несбыточной мечтой.
Это был матч двух соперников, которые играли в предельно агрессивный атакующий теннис, обмениваясь острыми и мощными ударами на протяжении всех трех сетов.
В первом сете Арина Соболенко не смогла реализовать четыре брейк-пойнта при счете 3:3. А вот Анисимова взяла подачу белоруски с первой же попытки и сразу выиграла сет — 6:4. Во второй партии Соболенко прибавила на первой подаче и стала допускать меньше невынужденных ошибок. Она сделал брейк в седьмом гейме (4:3) и завершила сет в свою пользу — 6:4.
Третий сет сразу же начался с брейка Соболенко. Казалось, это перелом. Но закрепить успех на своей подаче она не смогла. Более того, немедленный обратный брейк Анисимовой выбил Соболенко из колеи настолько, что ее игра снова развалилась. Аманда поймала кураж и повела после второго брейка 4:1.
Это был нокдаун от которого Арина так и не восстановилась. Но она боролась, этого у нее не отнимешь. Проигрывая 2:5, белоруска взяла свою подачу, а затем сделала брейк — 4:5. Она вернула себе надежду и подачу. Но нестабильная игра на протяжении всего турнира, когда за взлетом следовал провал, снова вернулась. Соболенко проиграла свою подачу, сет (4:6), матч и турнир.
Соболенко в третий раз остановилась на Уимблдоне на стадии полуфинала. В 2021-м она уступила Каролине Плишковой, а в 2023 — Онс Жабер.
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