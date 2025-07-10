Белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале Уимблдона Анисимовой из США

Это был нокдаун от которого Арина так и не восстановилась. Но она боролась, этого у нее не отнимешь. Проигрывая 2:5, белоруска взяла свою подачу, а затем сделала брейк — 4:5. Она вернула себе надежду и подачу. Но нестабильная игра на протяжении всего турнира, когда за взлетом следовал провал, снова вернулась. Соболенко проиграла свою подачу, сет (4:6), матч и турнир.